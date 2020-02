Givry Alternative lance sa campagne pour les municipales

Mercredi soir, la salle de l'ancienne gare était presque trop petite pour accueillir les personnes, qui ont répondu à l'invitation de Sébastien Ragot et de son équipe.

En préambule, Sébastien Ragot a tenu a préciser que « la campagne des Municipales, ce n'est pas une guerre, pas un affrontement, mais un échange et un débat de proximité ».

Puis il a rappelé « qu'une mairie devait s'adapter à l'évolution de son rôle sur les 40 dernières années, liée à la montée en puissance de l'intercommunalité, l'augmentation des contraintes budgétaires et une meilleure prise en compte de l'environnement ».

Il a ensuite expliqué aux personnes présentes que « le programme de son équipe résulte d'un travail engagé il y a 18 mois, avec des ateliers thématiques, qui ont permis aux givrotins d'échanger librement sur leurs attentes. »

Pour terminer, il a tenu à souligner que son équipe a été bâtie avec : « des élus sortants de Givry Alternative, des élus d'équipes municipales précédentes et des forces vives de la commune, représentant les associations locales . Cette équipe comprend aujourd'hui 24 personnes (pour un total demandé de 27, qui sera atteint prochainement), toutes très attachées aux valeurs républicaines et à la vie du village. Elle mettra l'humain au cœur de son fonctionnement et fonctionnera avec une nouvelle gouvernance, qui permettra plus de proximité avec les givrotins et associera plusieurs personnes par domaine de compétence »

Chaque membre de l'équipe s'est ensuite présenté, avant que certains d'entre eux procède à l'exposé du projet, qui s'intitule « Givry envie – Pour un Givry humain et une mairie utile à tous » et qui s'articule autour de 5 axes ;

Tous acteurs : Ouverture, écoute et utilité. La Mairie eu service des habitants

Animation et vie associative : créer ensemble les conditions d'une animation durable du village

Environnement et Patrimoine : Innover pour préserver et améliorer notre cadre de vie

Lien social : des plus jeunes aux plus anciens, agir concrètement pour renforcer ce qui nous lie

Performance économique : s'engager sur une gestion municipale transparente. Agir avec ambition pour soutenir et développer l'économie locale.

A la demande de la salle, Sébastien Ragot énuméra quelques actions concrètes, qu'il réalisera s'il est élu, à savoir :

Réfection de l'espace « Ado » à l'emplacement du « City » actuel

Création sur la commune d'un espace de travail partagé, aussi appelé « Coworking »

Mise en valeur du Parc Oppenheim et de la Salle des Fêtes

Baisse de 20% de l'indemnité des membres de l'équipe municipale

Ce programme sera porté auprès des givrotins par toute l'équipe d'ici aux élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars.