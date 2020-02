Vœux du Maire de Givry aux nouveaux arrivants

Dans une salle Poncey trop petite pour l'occasion, qui remplace actuellement la salle du Conseil, en cours de rénovation, Juliette Méténier-Dupont a présenté ses vœux et ceux de son Conseil Municipal aux nouveaux arrivants et aux acteurs de la vie locale .

Mardi soir, Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, accompagnée de son Conseil municipal, a adressé ses vœux aux nouveaux arrivants givrotins, ainsi qu'aux forces vives de la commune, à savoir les commerçants, les forces de l'ordre, les pompiers, le curé de la paroisse, les directrices des écoles maternelles et primaires, les directrices des services communaux ainsi que les associations.

Cette cérémonie, s'est déroulée sous le regard d’une Marianne, peinte par les enfants du centre de loisirs. en présence de André Accary, Président du Conseil Départemental de Saône et Loire, Sébastien Martin, Conseiller départemental de Givry et Président du Grand Chalon et Dominique Juillot, Maire de Mercurey, mais aussi d'après la première magistrate, « premier employeur givrotin. »

Après avoir précisé qu'il y a eu 70 nouveaux arrivants sur la commune en 2019 (55 adultes et 15 enfants) et salué les 24 bébés, qui y sont nés dans l'année, Juliette Méténier-Dupont a rappelé aux participants les faits marquants de 2019, tout en regrettant de ne pouvoir, du fait des prochaines élections municipales, dresser un bilan du mandat qui se termine et parler de ses projets pour l'avenir.

L'élément phare de 2019 pour l'édile givrotin est « la réalisation de la dernière phase du projet du mandat, à savoir l'aménagement du Centre-bourg. 2,9 millions d'euros hors taxes ont ainsi été consacrés à la revalorisation du village, et permis l'accessibilité et la sécurité pour tous, l'enfouissement des réseaux et la modernisation de l'éclairage. Et ce sans nécessité d'augmenter les impôts, que ce soit durant le mandat, ou après »

Juliette-Méténier Dupont estime par ailleurs que « notre gestion des ressources humaines est validée par le fait qu'aucun accident du travail n'a été déploré chez les agents communaux sur l'année écoulée.»

S'en est suivi l'énoncé des autres projets menés sur la commune, comme la mise en œuvre d'un self-service au restaurant scolaire, la plantation d'un verger d'arbres à coques vers l'ancienne gare, l'achat d'un véhicule pour les services techniques, le remplacement de l'aire de jeux du parc Oppenheim, la mise en accessibilité de la salle du Conseil Municipal, la rénovation de la salle de la gare ou de la salle Poncey....

Elle a tenu à remercier l'ensemble des élus et des employés municipaux, pour « leurs actions au quotidien, au service de tous »

Elle a aussi adressé ses remerciements au Grand Chalon, « pour son écoute et son aide financière, dans la gestion des dossiers plus complexes » et au Département, dont « les acteurs ont souvent facilité la réalisation de travaux, grâce à une bonne coordination et une participation financière, ou contribué à la vie de nos associations par l'octroi de subventions».

Pour terminer, elle souhaita tous ses vœux aux personnes présentes, pour une année « solidaire, sereine et empreinte de joie, dans une commune où il fait bon vivre ». Dernier point sur lequel rebondirent Sébastien Martin et André Accary, qui confirmèrent « la qualité de vie dans le village, qui a été bien transformé ».

Chaque nouvel arrivant se vit ensuite remettre, en cadeau de bienvenue, une bouteille de Givry, offerte par l'Union des producteurs de Givry ainsi qu'une fleur, offerte par la commune, avant de partager le verre de l'amitié, servi par les membres du Conseil municipal.