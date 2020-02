MUNICIPALES : Génération(s) Givry a rencontré les associations de la commune

La liste Génération(s) Givry, menée par Juliette Méténier-Dupont, Maire sortante, a rencontré mercredi soir une vingtaine d'associations givrotines, pour leur présenter son programme et échanger sur leurs préoccupations.

Après que chaque membre de l'équipe se soit présenté aux personnes présentes, Virginie Guillermin, adjointe sortante en charge de la vie associative, de la culture et des sports, a pris la parole pour présenter les projets proposés par la liste « Génération(s) Givry »

Le domaine sportif :

Dans le domaine sportif, qui regroupe à ce jour 31 associations, l'équipe affiche une grosse ambition, en annonçant la candidature de Givry au prochain Challenge départemental de la commune la plus sportive.

Cela passera entre autres par des projets structurants comme la construction d'un deuxième terrain de tennis en béton, une restauration du mur d’escalade, un réflexion sur l'éclairage des terrains de rugby et de foot ainsi que ceux du gymnase, la création d'un bike Park dans les carrières, la réhabilitation du terrain stabilisé et l'aménagement d'un parcours de santé à Fontaine couverte...

La création d’un événement sportif d'envergure est également en projet autour du VTT, avec outre le côté sportif, la mise en avant des valeurs citoyennes et de l'éco responsabilité de chacun.

Le domaine culturel :

Côté culturel, qui compte 26 associations sur Givry, « Génération(s) Givry » envisage la création d'un concours artistique. Son objectif sera la mise en valeur du patrimoine de Givry et de ses hameaux, avec en plus un but caritatif, puisqu'une vente aux enchères sera organisée au profit de la lutte contre le cancer.

Elle envisage aussi un projet touristique, qui consistera à réaliser un cheminement « A la découverte des personnalités givrotines ou qui ont œuvré pour Givry ».

Les domaines transverses:

« Génération(s) Givry » revisitera la Fête de la vigne en privilégiant des prestations scéniques et apportera son soutien aux actions viticoles, visant à mettre en valeur du village et son terroir.

Elle souhaite aussi mettre en place un second jumelage, de préférence anglo-saxon, en collaboration avec les collèges de la commune et les personnes qui seront intéressées.

Et pour finir, l'équipe souhaite créer deux espaces dédiés : l'un au sport et l'autre à la culture. Le pôle sportif se situera au complexe sportif, avec un parking et une aire de retournement, pour un meilleur accès des remorques et camions. Le pôle culturel sera créé à l'occasion de la rénovation de l’école élémentaire avec, entre autres, la construction d'une médiathèque.

Les projets structurants :

En ce qui concerne la Salle des fêtes, qui s'avère trop petite pour 4 grosses manifestations organisées dans l'année, plusieurs options se présentent : extension possible en cas de besoin, extension permanente ou/et création d'une salle polyvalente.

Cette dernière proposition, qu'il faudra financer, tant dans sa réalisation que dans son fonctionnement, procurerait une réelle bouffée d'oxygène aux 93 associations du village, En effet, certaines d'entre elles « se plaignent de la capacité d'accueil insuffisante des structures actuelles, tant pour les activités ordinaires, que pour l'organisation d'un événement, accueillant du public ».

La séance de "questions - réponses" avec les associations

Lors de cette séance, Juliette Méténier-Dupont informa les participants que :

la toiture de la Halle ronde sera restaurée, comme le joint des pierres,

un schéma directeur des pistes cyclables sera établi, hors des zones 30 et 20, où le piéton et le cycliste sont normalement prioritaires. Ce qui, d'après les personnes présentes, serait loin d'être le cas...

la réfection de l'école permettra de dégager de nouveaux espaces de stockage, dont certaines associations ont grand besoin.

La méthode de calcul des subventions, qui a été votée à l'unanimité en Conseil Municipal, semble donner satisfaction à la quasi majorité des associations. L'équipe restera toutefois ouverte à toute proposition de modification, si le besoin s'en faisait sentir

Enfin, Juliette Méténier-Dupont présenta les autres actions prévues dans le programme de « Génération(s) Givry », en précisant que ce programme «est le fruit de l'investissement de toute l'équipe, qui n'a pas attendu le 15 mars pour travailler. Il sera décliné en mode projet, à travers la mise en place de plusieurs commissions, que chaque givrotin qui souhaite s'investir dans la vie de la commune pourra intégrer ».