MUNICIPALES - Sébastien Ragot et Givry En Vie annoncent 15 réunions publiques

Communiqué de presse de l’équipe GivryEnVie :

L’équipe GIVRY EN VIE proche de vous !

Devant le succès remporté par les premières réunions de quartier que nous avons organisées rue des Tamaris et rue de l’Orcene, nous avons le plaisir de vous faire part des 15 prochaines dates prévues pour ces rencontres de proximité. Elles sont l’occasion d’échanger sur notre équipe, notre projet et notre méthode lors d’un moment convivial. Si vous souhaitez participer à ces rencontres, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante [email protected] ou en Messagerie Privée via la page facebook GIVRY EN VIE.

Bruno BADET | 49 ans, Artisan électricien, Conseiller Municipal sortant ; Magali BARRAUT | 35 ans, Coordonnatrice Petite Enfance, Infirmière Puéricultrice ; Gérard BOUILLOT | 76 ans, Mandataire judiciaire à la retraite, Conseiller Municipal sortant ; Henri CHEL | 71 ans, Directeur d'agence à la retraite, membre du CCAS ; Rémi CORDONNIER | 39 ans, Gérant d'une agence de communication ; Marie-Thérèse DESCHAINTRES | 75 ans, Professeur des écoles à la retraite ; Catherine DORIER | 67 ans, Pharmacienne ; Martin DUCRET | 59 ans, Directeur de réseau commercial, Conseiller Municipal sortant ; Laurent FRAY | 48 ans, Ingénieur, Conseiller Municipal sortant ; Laurence GILLET | 53 ans, Gérante d'un centre de remise en forme ; Florent HUARD | 49 ans, Ingénieur ; Jean LANNI | 68 ans, Artisan maçon à la retraite, ancien Conseiller Municipal ; Marie-Noelle LE CARRER | 51 ans, Conductrice scolaire, ancienne Adjointe au Maire, membre du CCAS; Jean-Pascal LEBRAT | 54 ans, Ingénieur ; Sandrine LEYDIER | 45 ans, Responsable Qualité Santé Sécurité Environnement ; Marie-Madeleine MOREL | 74 ans, Retraitée ; Aurélie MORIN-ZIMMERMANN | 38 ans, Responsable de secteur ; Baptiste NUGUES | 27 ans, Etudiant en droit ; Pascale PIERRE | 62 ans, Secrétaire freelance

Sandrine PUISSANT-OBRIOT | 49 ans, Assistante commerciale ; Sébastien RAGOT | 46 ans, Avocat de formation, Juriste d’entreprise, Conseiller Prud’homal, Professeur de droit, ancien Premier Adjoint au Maire, Vice-Président de la Commission Sujets Techniques du Grand Chalon ; Nathalie RIVALAN | 47 ans, Accompagnant Educatif et Social ; Jean-Pierre THUOT | 65 ans, Ingénieur, Directeur de lycée agricole à la retraite ; Thomas VACHER | 21 ans, Etudiant en droit ; Sabrina VAILLEAU-LANNI | 41 ans, Responsable d'une épicerie solidaire, art-thérapeute ; Emmanuel VIAL | 49 ans, Paysagiste