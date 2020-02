Le secret avait été bien gardé et la surprise a été grande chez les jeunes filles, qui ont découvert lundi soir, sur les murs de La Billebaude, une magnifique exposition de photos, prises à leur insu par Alexandra Quatrain.

Alexandra Quatrain, membre du bureau du Givry Starlett Club, mais aussi photographe professionnelle a en effet photographié, sans qu'elle soit au courant, chacune des filles, qui participera prochainement aux Championnats du Monde.

Les clichés ont été pris en janvier à Nevers, lors des « Bâtons d'Or », épreuve qui a permis à Pauline Perret et à l'équipe « Pompons grandes juniors » de se qualifier pour les championnats du Monde, qui se dérouleront en avril en Hollande .

Le vernissage de l'exposition s'est déroulé en présence de Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, Dominique Melin, vice-Présidente du Grand Chalon et Pierre Carlot, Conseiller municipal de Chalon sur Saône.

Il a eu lieu à la Billebaude, où Bruno Fabris, propriétaire des lieux, a prêté ses murs pendant deux mois, pour mettre en avant cette belle performance, mais aussi pour promouvoir le Givry Starlett Club (GSC). L'association est en effet à la recherche de fonds, pour financer le déplacement de l'équipe en Hollande, dont le coût a été chiffré à près de 60 000 euros.

Si le GSC peut déjà compter sur le soutien de ses partenaires actuels, il espère bien que cette opération de communication lui permettra d'accueillir de nouveaux sponsors.

En sachant qu'il a d'abord commencé par se mobiliser à l'interne, puisqu'il a organisé une grande tombola, dont le tirage aura lieu vendredi soir, et que, pendant les prochaines vacances scolaires, les jeunes filles vendront des gâteaux sur le marché de Givry.

Véronique Perret, Présidente du GSC a tenu à remercier Bruno Fabris et Alexandra Quatrain pour leur soutien.

Cette dernière, gérante de la société Lilou Photographies, a consacrer près de 3 heures de retouche par photo. Quand on sait qu'il y a près de cinquante photos, cela représente une sacrée performance et un beau cadeau, ce que n'ont pas manqué de souligner Véronique Perret et Juliette Méténier-Dupont.

Et cerise sur le gâteau, chaque fille se verra offrir son portrait par Alexandra Quatrain, à l'issue de l'exposition, qui se terminera après les championnats du monde, durant lesquels l'équipe tentera de faire mieux qu'il y a deux ans, où elle avait terminé vice-championne....

Mais quoiqu'il en soit, une chose est sure pour Dominique Melin, « c'est ce ces athlètes continueront à véhiculer partout où elles passeront, une super image de Givry et du Grand Chalon ! »

Pour contacter le Givry Starlett Club: www.givry-starlett-club.fr