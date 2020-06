Le Rugby Club de Givry lance un appel aux dons

Pour Franck Richard, Secrétaire du club, « le Rugby Club de Givry doit aujourd’hui relever un défi sans précédent, où le jeu collectif sera notre meilleur atout pour y répondre »

Voici le communiqué que le club a transmis à Info-Chalon.com :

« Avec la fin prématurée des championnats, l’annulation des événements sportifs, des entraînements,… tous les passionnés de sport perdent des moments de partage et de lien social forts.

Cette crise nous oblige à prendre conscience que notre club n'est pas invincible, et que nous allons devoir nous organiser et nous battre pour continuer à offrir l'année prochaine à tous nos publics (sportifs, bénévoles et supporters) la possibilité de pratiquer et de participer à notre aventure collective.

C'est pour cela que nous avons besoin de vous et que nous avons décidé de participer au projet « J'aime mon club, j'aide mon club » organisé par Intersport, pour vous permettre de nous soutenir en réalisant un don au profit de notre club, et nous aider à réussir ce challenge solidaire!

Et pour vous remercier pour votre engagement à nos côtés, pour chaque don supérieur à 10 € réalisé au profit de notre association, notre partenaire Intersport transformera celui-ci en une carte cadeau. »

Pour tout renseignement : [email protected]

Pour faire un don , cliquez sur le lien : https://www.helloasso.com/associations/rugby-club-givry/collectes/jouons-collectif--notre-club-a-besoin-de-vous--jaimemonclub