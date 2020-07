Le quatuor Appasionnata vient au soutien des Musicaves

Ce groupe classique auvergnat s'est produit bénévolement jeudi soir dans la cour du domaine Besson, devant une assistance limitée par le respect des conditions sanitaires.

Le quatuor Appassionata, qui s'était produit en clôture de l'édition 2015 des Musicaves, a proposé cette année à plusieurs festivals de venir se produire gracieusement, pour les aider à combler une partie du manque à gagner, qui a fait suite aux annulations, qu'ils ont été contraints de décider.

Malgré les contraintes sanitaires fortes qu'il a fallu respecter, Philippe Pérousset et son équipe ont accepté cette proposition. Déjà, selon Jean-Marc Joblot, vice-président du festival, parce que « cette soirée a permis de retrouver l'esprit des Musicaves l'espace d'une soirée, mais aussi parce que la recette (participation libre des spectateurs) permettra de couvrir une partie des frais qui ont déjà été engagés par l'association. »

Philippe Pérousset a tenu à remercier chaleureusement les 4 membres de ce quatuor (Jean-Marie Trotereau au violoncelle, Haruni Ventalon et Jean-Marc Bourret eu violon, ainsi qu'Isabelle Hernaïz à l'alto) « pour leur générosité. Ceci d'autant plus que les conditions du jour, rafales et vents et petite scène, n'étaient pas forcément favorables à la tenue d'un concert classique »

Mais au final, le quatuor Appassionata a délivré une prestation de qualité, qui a permis aux 150 personnes présentes de savourer des œuvres de Beethoven, Haydn, Golijov et Piazzolla.

Quant à Guillemette et Xavier Besson qui en 1998, ont vu naître chez eux le festival des Musicaves, ils ne cachaient pas leur plaisir d'accueillir ce concert, en espérant de tout cœur que les Musicaves pourront retrouver un format normal en 2021.

Philippe Pérousset a en effet annoncé que l'édition 2020 serait reconduite dans les mêmes conditions en 2021. Elle se déroulera donc au Domaine Besson, avec un programme quasi identique à celui prévu cette année, à une exception liée au récent décès de Lucky Peterson, qui devait ouvrir le festival.

En attendant 2021, les personnes qui souhaiteraient soutenir le festival pendant cette période compliquée peuvent contacter l'organisation en lui adressant un mail ( [email protected] )