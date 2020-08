Un projet de jardin partagé et pédagogique à Givry

Cette idée à germé pendant le confinement dans la tête de Jérôme Marche, un givrotin passionné, que beaucoup de personnes ont découvert à l'occasion du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise, dont il est une des chevilles ouvrières.

Jérôme Marche s'est donc rapproché de Gérard Debien, Président de l'Association Givrotine Ecologie Partages (AGEP) pour lui soumettre cette idée, qu'il a immédiatement adoptée.

Un petit groupe de passionnés, adhérents à cette association, s'est donc mobilisé afin de créer, en concertation et avec le soutien de la Mairie de Givry, un jardin partagé, pédagogique et écologique

Qu'est ce qu'un Jardin Partagé ?

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village. Selon Jérome Marche, « Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. » Il peut revêtir plusieurs formes : un jardin collectif comme à Oslon ou un mélange de jardins collectif et individuel, comme à Gergy.

En quoi consiste ce projet ?

Ce projet s'articule autour des éléments suivants : le jardinage au naturel, le plaisir, le partage des connaissances, le respect de l'environnement, la nourriture saine et l'apprentissage.

Il s'adresse aux personnes qui :

aiment jardiner mais n'ont pas de jardin à disposition

ne savent pas jardiner mais veulent apprendre

jardinent, mais n'aime pas le faire tout seul

adorent jardiner et souhaitent partager leurs connaissances

souhaitent rencontrer d'autres jardiniers.

Pour réussir, il requiert la mobilisation et l'engagement d'une équipe, composée de jardiniers et de volontaires pour la création, l'entretien et l'animation de cet espace de vie et de partage.

Une enquête pour mieux connaître les besoins réels des givrotins

Avant toute chose, l'AGEP a décidé de lancer une enquête, qui lui permettra de connaître les pratiques de jardinage et les envies des givrotins.

Les personnes intéressées sont donc invitées à répondre, jusqu'à la fin du mois d'août, à un questionnaire, dont les données recueillies resteront bien sûr confidentielles et ne seront pas divulguées.

Pour ce faire, il suffit de:

se rendre sur le site web crée pour l'occasion: https://givryjardinpartage.jimdofree.com/

utiliser directement le lien ci-après (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekCt-_egs4bPTLGv6g8njQYa0fyYw-ZZ-E5ZBYHZX9PJyJSQ/viewform

Les résultats de ce sondage seront connus début septembre et permettront de dégager les premières tendances du futur jardin partagé givrotin.

Informations et contacts sur le site web créé pour l'occasion: https://givryjardinpartage.jimdofree.com