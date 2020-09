Bienvenue à Laure Uszpolewicz, arrivée récemment au sein de la Mairie de Givry

Elle exercera la fonction de Chargée de Communication, en remplacement de Sandrine Jarre, qui après plusieurs années dans le poste, a souhaité changer de fonctions au sein des services municipaux.

Laure Uszpolewicz ne vient pas de très loin, puisque auparavant, elle occupait la même fonction au sein de l'IUT de Chalon sur Saône, où elle a passé quatre années.

Malgré ses 32 ans, cette jeune femme, originaire de la région parisienne, a déjà une belle expérience professionnelle. En effet, après avoir obtenu son master en Ingénierie culturelle à Dijon, elle a travaillé pendant 6 ans dans le domaine du spectacle, avec deux groupes de musique dont un, l'ensemble Nomos, est basé à Mercurey.

Et elle n'a pas hésité une seconde lorsque l'occasion d'intégrer la Mairie de Givry s'est présentée à elle !

Déjà parce qu'elle lui permettait de découvrir le milieu des collectivités locales, ensuite parce que c'était à Givry, commune dont elle connaissait déjà le dynamisme.

Et elle se dit « super contente d'être là , car ma mission s'annonce riche, et me permettra d'exprimer totalement ma polyvalence et mon dynamisme. Ça va bouger et c'est ce que j'aime ! »

Pour Rémi Cordonnier, Adjoint au Maire en charge de la vie économique et de la communication, la Mairie givrotine a souhaité redéfinir le poste de chargé de communication « pour mieux répondre à nos nouveaux objectifs concernant la communication municipale, qui permettra d'incarner une mairie ouverte et utile à tous les habitants.

Cela nécessitait de renforcer notre communication et d’être plus réactifs face à l’actualité foisonnante à Givry.

L'objectif est aussi de gagner en autonomie dans la production des contenus et de ne dépendre de sous-traitants que pour les aspects vraiment techniques. Premier exemple concret : les Givry Infos sont désormais conçus et mis en page à la mairie, et seule l'impression est sous-traitée.

Enfin, au-delà des actions de communication existantes et récurrentes, nous avons de gros projets de fonds à initier dès maintenant et pour les tous prochains mois : nouvelle charte graphique de la commune, refonte du site web de la mairie pour le rendre plus attractif et utile aux habitants, redéfinition du rôle de chaque média de la commune (papier, web, réseaux sociaux, panneaux lumineux…) pour gagner en efficacité et en clarté.

Notre objectif est notamment de pouvoir relayer plus efficacement les actualités des associations, sans interférer avec la communication plus institutionnelle de la mairie. »