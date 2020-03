À la rencontre des candidats avec la liste "Saint-Loup Le Renouveau"

C'est avec un grand plaisir et une forte motivation que la totalité des 15 membres de la liste "Saint-Loup Le Renouveau" a pu accueillir une cinquantaine d'administrés sur le temps de permanence qui a eu lieu dimanche dernier.C'est dans une atmosphère conviviale que Saint-Lupéens et Saint-Lupéennes se sont déplacés pour connaître les candidats qui se présentent aux Municipales 2020 mais également poser des questions, des doléances et nous soutenir.

Gérard RIGAUD, tête de liste, a tenu à remercier chaque personne d’être venue et Ronald POCHEVILLE a expliqué le nouveau mode de scrutin. Les membres de la liste sont encore plus motivés au vu du soutien des habitants de la commune.S’en est suivi le verre de l’amitié.

L'équipe reste à votre entière disposition pour toutes questions ou compléments d'informations.

Communiqué transmis par la liste "Saint-Loup Le Renouveau"