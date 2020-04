300 000 masques pour notre territoire débloqués en douane de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle !

Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire, et ses collaborateurs, font accélérer une livraison de masques pour les territoires de trois intercommunalités du bassin Chalonnais et des entreprises locales.

« En lien direct avec le cabinet du ministre de l’Action et des Comptes publics et l’organisme de certification APAVE, nous venons avec mes collaborateurs de débloquer 300 000 masques en douane de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à destination de notre territoire.

Le 24 avril, la Fédération Française du Bâtiment de Saône-et-Loire m'a alertée de la situation. Je suis immédiatement entrée en contact avec Asia Traiteur, à Chalon-sur-Saône, à l’origine de la commande groupée pour le compte des Communautés de Communes Entre Saône et Grosne et Sud Côte Chalonnaise, du Grand Chalon et de la Ville de Chalon, ainsi que d’entreprises locales.

Ces masques en provenance de Chine et bloqués en douane étaient en attente d’une déclaration de conformité, nécessitant de régler plusieurs difficultés administratives.

Situation résolue ! Ces 300 000 masques vont pouvoir être distribués d’ici peu.

En ces temps de crise épidémique, l’énergie doit être placée à accompagner les acteurs qui travaillent pour la sécurité sanitaire de tous et à lever les obstacles administratifs pour gagner en efficacité. »

JCR