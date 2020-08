GRAND CHALON - Une offre de transport en commun réajustée pour la rentrée scolaire

Baptême du feu pour la nouvelle vice-présidente en charge des questions de mobilité au Grand Chalon. Aux côtés de Charles Troubat, directeur de la STAC, Karine Plissonnier a présenté les nouveautés sur le réseau Zoom.

Accroissement de la digitalisation, tel est le mot d'ordre pour le prestataire du Grand Chalon, en terme de transports urbains. Une digitalisation qui a effectivement fait ses preuves au fil des derniers mois, dans le contexte sanitaire que tout le monde connaît. Après avoir connu une érosion de plus de 90 % en terme de fréquentations pendant le confinement, le niveau de fréquentation a très vite repris le dessus, souligne Charles Troubat, Directeur de la STAC, précisant "que le niveau a repris à hauteur de 82 % de ce qu'il était l'année dernière à la même période".

La distanciation n'est plus en vigueur dans les bus mais le port du masque toujours obligatoire

Même si la distanciation qui s'était imposée au début de la crise du COVID, a été levée en juin, le port du masque reste obligatoire évidemment. Des contrôles sont régulièrement effectués, "et les choses se passent plutôt bien" soulignent en choeur Karine Plissonnier et Charles Troubat, précisant qu'aucun PV n'a été dressé, "et que les usagers se plient plutôt bien aux directives gouvernementales".

"Un toilettage de l'offre de transports"

Face à une fréquentation en retrait par rapport aux niveaux habituels, la STAC a opéré "un toilettage de l'offre de transports", portant sur les lignes 3/4 et 5 avec des passages tous les 30 minutes au lieu des 20 habituellement. Les nouveaux horaires sont d'ailleurs consultables sur le site internet du réseau.

La ligne 6 qui effectuait un passage sur les quais de Chalon sur Saône change de circuit et passera désormais par le Boulevard de la République, alors que les navettes reliant Saint-Rémy à l'Espace Nautique continueront leurs traditionnelles dessertes des quais. Côté Pouce, la nouveauté sera son retrait de l'Ile Saint Laurent, considérant que le public n'est pas au rendez-vous. Aucun changement du côté de l'offre de Déclic et des offres péri-urbaines.

Des horaires adaptés de l'Espace Zoom pour cette semaine de rentrée

Compte tenu de la demande des parents, l'Espace ZOOM reprend ses horaires habituels mais pour cette semaine de rentrée, ce sont des horaires atypiques de proposés avec une ouverture non-stop entre midi et deux.

Pour rappel, la STAC a mis en place de nombreuses mesures sanitaires, avec notamment des nettoyages quotidiens des bus du réseau par système de brumisation, l'installation de bâches de protection pour les chauffeurs les dispensant de porter le masque, la mise en place d'un système spécifique de rendu de monnaie en cas d'achat au ticket...

Les tickets SMS ont connu de leur côté un bel essor et la rentrée devrait confirmer la tendance, d'autant plus que le ticket SMS est facturé à 1,20 euro alors que le ticket pris auprès du conducteur est facturé 10 cts de plus. Avec la rentrée, le réseau ZOOM espère reprendre sa voilure de 17000 personnes transportées quotidiennement même si de toute évidence, certains comportements auront changés en terme d'usage.

Laurent Guillaumé