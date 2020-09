Saison 2020/2021 : Programmation alléchante au Conservatoire du Grand Chalon

Découvrez l'ensemble des concerts et ceux qu'ils ne faut rater sous aucun prétexte!

Jeudi, à 10 heures, dans la salle de l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon se déroulait une présentation à la presse de toute la saison 2020-2021 organisée par l'équipe à Robert Llorca, Directeur du Conservatoire.

Face à la presse et à l’assistance, Robert Lllorca était en compagnie d’Agathe Ruga, Vice-présidente en charge de la culture, de Philippe Chélouliakoff, Directeur du Département danse du Conservatoire, de Stéphane Warnet, Responsable diffusion action culturelle et de Jean- Jacques Parquier - Responsable Théâtre.

C’est Agathe Ruga qui ouvrait la séance : « Bienvenue à tous à la présentation de sa nouvelle saison du Conservatoire du Grand Chalon qui cette année à une grande particularité puisque nous sommes à même sur le plateau de l’Auditorium et c’est donc une symbolique toute particulière. Malgré le contexte sanitaire, la culture reprend après plusieurs mois de silence et cela va faire du bien. C’est un retour à la vie ! La semaine dernière, nous avons fait la rentrée des professeurs et donc maintenant place aux spectateurs et aux artistes. Ce lancement est également un peu particulier parce qu’il annonce la célébration des 25 ans du bâtiment de ce Conservatoire du Grand Chalon qui a désormais ¼ de siècle et ce n’est pas rien. D’ailleurs toute la programmation est dédiée à cet anniversaire ; un anniversaire que l’on fêtera le 20 janvier prochain. Le Conservatoire est un équipement structurant du Grand Chalon et qui contribue au rayonnement et à l’attractivité de tout le territoire mais aussi au niveau régional, national et international. Au-delà de ces deux particularités, il y a 3 éléments forts qui s’inscrivent vraiment dans la continuité de la saison précédente qui sont : la richesse de la nouvelle programmation, la qualité de cette programmation et le prestige des artistes qui vont être amenés à se produire. La saison, elle allie comme l’année dernière, musique, danse, théâtre, création, patrimoine… de l’amateur au professionnel. Pendant les grands temps forts de la saison, on notera la venue du grand orchestre philarmonique de Radio France et bien sûr la traditionnelle ‘Nuit des Conservatoires’ dont la 8ème édition aura lieu le 29 janvier prochain et qui prendra par la même d’ailleurs un format anniversaire. Le haut niveau de cette programmation n’empêche pas du tout son accessibilité à tous les niveaux car ce sont des formats adaptés à toute forme de public dès le plus jeune âge avec des thématiques très variées. Nous avons également mis en place une politique tarifaire très incitative car nous avons tenu à ce que les tarifs ne changent pas par rapport à l’année dernière. D’ailleurs, il y a 20 dates qui sont prévues et dont le tarif varie entre 3 et 11 euros, donc pour tout public. Il faut également mentionner l’ampleur des diversités des partenariats artistiques institutionnels financiers du Conservatoire avec un grand nombre de structures situées dans de nombreux territoires. D’ailleurs, dans le nôtre, on peut citer Nicéphore cité, l’Ecole Média Art, l’Espace des Arts avec cette année 17 coréalisations contre 8 l’an passé, bien sûr le Théâtre Piccolo… Donc un réseau très riche qui contribue à une synergie et à l’ouverture du Conservatoire sur l’extérieur. C’est primordial car cela crée des liens entre les acteurs culturels et cela renforce notre activité culturelle du territoire de notre agglomération. Notre mission c’est de faire en sorte que ce renforce et que cela se développe encore. Je vous remercie ! ».

Dans sa présentation Robert Llorca, le Directeur du Conservatoire précisait : « On est très heureux de vous voir nombreux ! On n’avait pas vu autant de monde sur ce plateau depuis presque six mois, donc on est contents. On espère qu’on va reprendre et vous proposer un Stéphane Warnet, un Philippe Chélouliakoff et un Jean Jacques Parquier en forme pour vous présenter un certain nombre des spectacles qui vont être donnés pendant toute la saison en espérant fort que cette saison puisse se dérouler étant donné que l’on a déjà commencé par annuler le 1er événement qui était quelque chose de très symbolique et sur lequel je veux revenir. En effet, on avait réussi avec l’Espace des Arts, avec le CNAREP, Chalon Dans la Rue, avec l’Arrosoir, LaPéniche, la Méandre, bref avec un grand nombre de partenaires, c'est-à-dire pratiquement tous les partenaires du spectacle vivant du Grand Chalon a organisé un événement commun qui aurait dû avoir lieu le 26 septembre et qui hélas pour les raisons que vous connaissez, parce que cette crise, elle touche à la fois évidement la possibilité d’accueillir du public et nombreux et dans certaines conditions, parce que accueillir du public en tout petit nombre et assis on peut encore le faire mais accueillir du public en grand nombre et du public debout on peut plus […] Un conservatoire est un lieu où on forme des artistes et des spectateurs, l’avenir du spectacle est pour nous primordial. Si le spectacle n’existe plus, le conservatoire n’existe plus. Alors non seulement on est inquiets pour nos spectacles mais aussi pour l’avenir de ce que l’on fait. On va toutefois vous présenter et on va essayer de tenir le cap toute la saison de cette programmation qui se veut joyeuse et qui amène de la curiosité, de la réflexion avec des rencontres nouvelles et qui provoque aussi beaucoup de rencontres de différents courants et différentes disciplines puisque l’on travaille beaucoup ici en transversalité dans l’enseignement et dans la diffusion. On va donc essayer que cela se passe au mieux tout en vous garantissant une qualité de spectacle. On est allés chercher des spectacles à droite et à gauche et ce 26 septembre qui était le signe d’un multi partenariat comme l’a dit Agathe Ruga, prouve que l’on a de nombreux partenaires qui sont d’ailleurs parmi nous et je les en remercie. On avait aussi fait un gros travail avec notre partenaire principal qui est L’Espace des Arts avec 17 coréalisations, un gros travail aussi de l’action culturelle mis en route avec Chalon Dans la Rue, l’ E.D.A et nous donc une grosse dynamique culturelle cette année et on espère qu’elle ne va pas être éteinte par le virus. De toute façon, on va essayer de lui donner un souffle tout au long de l’année avec les moyens dont on dispose et en espérant que cela se passe bien. Je vous remercie et je passe la parole à Stéphane pour la présentation de la saison ! ».

Le passionné Stéphane Warnet poursuivait la présentation de la saison axée sur le thème entre architecture et vie culturelle mais en incluant les reports de spectacles et les nouveautés!

Philippe Chélouliakoff précisait quant à lui tous les moments forts liés à la danse sur le cours de la saison et qui commence le 19 novembre avec le spectacle ‘L’Amour Sorcier ’ de la compagnie Chatta (la folie et l’obscurantisme espagnol) sans oublier la traditionnelle Semaine de la Danse qui fêtera sa 18ème édition (du 23 au 27 mars). De nombreux spectacles danse sont à découvrir également ‘Conversation avec la danse jazz’ (Pôle supérieur Jazz de Paris) le 24 novembre, la présence créative ‘Méridio’ de la compagnie Medhia/ Medhi Diouri (dans hip hop)...

Pour Jacques Parquier, côté théâtre il ne faudra pas rater : ‘La petite histoire’ de la compagnie Théâtre à Cran avec l’interprétation magistrale d’Eugène Durif et ‘Toupet et le colporteur’ de la compagnie XIX deux musiciens, un peu clowns…

Même si tous les spectacles de cette année seront de qualité, Info-chalon vous conseille quelques grands événements à ne pas manquer :

La 8 ème Nuit des Conservatoires et le lancement du 25 ème anniversaire du conservatoire le 29 janvier

et le lancement du 25 anniversaire du conservatoire le 29 janvier Andy Emler Trio (Emler/Tchamitchian/Echampard), le 8 décembre à 20 heures à l’Arrosoir

(Emler/Tchamitchian/Echampard), le 8 décembre à 20 heures à l’Arrosoir L’Orchestre du Grand Symphonique (Brahms/Tomasi/Escaich) 9 et 11 mars à 20 heures à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon

(Brahms/Tomasi/Escaich) 9 et 11 mars à 20 heures à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Concert promenade (Reich/Varèse/Hurel/Glass/Weber) 18 mai à LaPéniche l’Abattoir

(Reich/Varèse/Hurel/Glass/Weber) 18 mai à LaPéniche l’Abattoir L’Amour Sorcier de la compagnie Chatta (Jean-Marie Machado/ Aïcha M’Barek &Hafiz Dhaou le 19 novembre à 21 heures à l’Espace des Arts ….

de la compagnie Chatta (Jean-Marie Machado/ Aïcha M’Barek &Hafiz Dhaou le 19 novembre à 21 heures à l’Espace des Arts …. L’Orchestre philarmonique de Radio France (Gustav Mahler/5 ème symphonie) le jeudi 13 mai à 20 heures à l’Espace des Arts ….

(Gustav Mahler/5 symphonie) le jeudi 13 mai à 20 heures à l’Espace des Arts …. Le Ballon Rouge , ciné-concert, Albert Lamorisse (1956) Les traversées baroques à 19 heures à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon…

, ciné-concert, Albert Lamorisse (1956) Les traversées baroques à 19 heures à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon… La ‘Semaine de la Danse’ qui fêtera sa 18 ème édition (du 23 au 27 mars) au Conservatoire

qui fêtera sa 18 édition (du 23 au 27 mars) au Conservatoire Orchestre Symphonique du Conservatoire (Bach, Ligeti, Bizet) le 14/12 à l’Auditorium (entrée libre)

(Bach, Ligeti, Bizet) le 14/12 à l’Auditorium (entrée libre) Brass Band du Grand Chalon, concert de noël 19 décembre à 16 heures et 19 heures salle de l’Auditorium

Programme à découvrir sur le site du conservatoire du Grand Chalon (conservatoire.legrandchalon.fr).

Mentionnons que lors de cette conférence de nombreux partenaires du Conservatoire du Grand Chalon étaient présents : L’EDA, le CNAREP, l’Ecole Média Art, La Bobine, Chalon dans la Rue, La Méandre, LaPéniche, L’Arrosoir…

J.P.B