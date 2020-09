Le Grand Chalon clôture la Phase 1 de l'aménagement de SaôneOr

Avec l'aménagement de la rue de la Vie aux Vaches sur SaôneOr, le Grand Chalon tire un trait définitif sur cette première étape d'aménagement. Place désormais à la suite...

Avec la fin de cette première étape d'aménagement de l'ancien site Kodak, c'est bel et bien un trait définitif qui est tiré. Le territoire Chalonnais a su rebondir après le traumatisme du départ de Kodak. Il aura fallu des idées pour que ce secteur indusriel de Chalon sur Saône redresse la barre mais le résultat est là. Logistique et industrie se partagent au fil des temps les espaces fonciers disponibles. Pour cette dernière étape d'aménagement de la phase 1, ce sont 860 000 euros d'aménagement en voirie qui ont été réalisés avec celui de la rue de la Vie aux Vaches. Un aménagement qui ouvre la voie à la 2e phase de SaôneOr et l'aménagement de 18 nouveaux hectares et déjà quelques projets bien ficelés. Profitant d'un point avec Julien Carraud, patron d'Erat Industrie, Sébastien Martin, accompagné de la Mission Développement Economique du Grand Chalon a dressé un rapide point d'étape ce mardi, évoquant même d'autres annonces très prochainement.

Entre 2016 et 2020, le Grand Chalon aura investi quelques 5,4 millions d'euros sur ce seul secteur de l'agglomération.

L.G