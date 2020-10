Cabinet Cartallier : À vendre, à louer à Chalon sur Saône et environs

À VENDRE À ST REMY

Proche écoles et commerces MAISON de 1990 plain-pied + combles aménagés, F7 de 145 m² hab, séjour-salon (cheminée), agréable cuisine équipée ouvrant sur terrasse, bureau, 4 grande chs dont 1 avec salle d’eau privative, terrain clos 534 m²

Classe énergie D

Prix 295.000 €

Honoraires charge vendeur

À VENDRE À CHALON QUARTIER BOUCICAUT

Agréable MAISON DE VILLE avec extérieur privatif, espace jour avec cuisine équipée 44 m², 2 chambres, bureau et grenier, chaufferie, TBE, chauff gaz – Classe énergie D

Prix 195.000 €

Honoraires charge vendeur

À LOUER 39 RUE DU 134E RI À CHALON

Dans une résidence avec gardien – ROCADE GARIBALDI, accès autoroute et centre-ville à proximité - Un appartement traversant et lumineux de type F3 d'une surface de 59m² situé au 2ème étage. Comprenant : entrée, séjour avec accès balcon, 2 chambres, cuisine meublée, salle de bains, cellier, cave. Chauffage et parking collectifs.

Classe énergie E

Disponible le 02.12.2020

Loyer : 595 €/mois charges comprises dont 135 € de provision sur charges. Honoraires charge locataire : 398.80 € TTC. Dépôt de garantie : 460 €.

À LOUER 9 RUE DE BELFORT À CHALON

À deux pas du centre-ville, proche tous commerces et arrêt de bus - Un appartement de type F4 d'une surface de 66.48m² situé au 4ème étage avec ascenseur - Comprenant : entrée, cuisine équipée avec cellier attenant, grand séjour avec balcon, dressing, 2 chambres, salle de bains, wc, dégagement. Une cave. Chauffage collectif.

Classe énergie E

Loyer : 635 €/mois charges comprises dont 140 € de provision sur charges. Honoraires charge locataire : 536.10 € TTC. Dépôt de garantie : 495 €.



Retrouvez nos biens actuellement disponibles sur notre site : www.immodefrance-chalon.com





9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône

Tél : 03 85 42 71 70

Contact : [email protected]