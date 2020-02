6 Podiums dont un titre lors du championnat de Bourgogne Benjamins/Minimes

Les Judokas Chalonnais ont répondu présents lors du championnat de Bourgogne qui se déroulait à Longvic le week end dernier.

On commence par un triplé de Médailles de Bronze pour la catégorie Minimes, où Maëva HUGUENIN et Sarah PETIT se sont bien illustrées dans la catégorie des -40kgs et partagent toutes deux la 3ème marche du podium. Même Métal pour Marc DELHUMEAU qui a su trouver de belles solutions dans la catégorie très dense des -46kgs. Enzo BRANCHE, en -50kgs, termine à une belle 5ème place et se qualifie également pour le championnat Grande Région. Pauline LECUELLE après un parcours honorable s’adjuge la 7ème place tout comme Maxime GIRARD NICOD en -55kgs.

C’est un beau doublé qui revient aux benjamins de la rue de la paix avec Zacky SABIH qui devient Champion de Bourgogne et Daniel SOLOMONYAN vice champion des +66kgs t. Mathieu BERBIGET quand à lui fait un super parcours ponctué de beaux Ippons et obtient une belle médaille de bronze dans sa nouvelle catégorie des -46kgs. Thomas PORTRAT en -42, malgré un bel engagement termine à la 7ème place.

De bons résultats pour les élèves de Yann DU CLOSEL, qui doivent maintenant poursuivre afin de préparer au mieux le championnat grande Région prévu en mi mars pour les minimes et début juin pour les benjamins .