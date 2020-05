MUNICIPALES - Stéphane Hugon, installé officiellement à la tête de Lux

L'ancien Premier Adjoint de Denis Evrard a été officiellement installé à la tête de la commune.

Alors que la situation épidémique avait entraîné un décalage en terme d'installation des conseils, ce lundi soir, le conseil municipal nouvellement élu a officialisé l'installation. Stéphane Hugon a officiellement pris les commandes de la commune de Lux. A ses côtés, quatre adjoints ont été également désignés par le conseil - Alain Présumey - Premier adjoint en charge des finances, Fabienne Baracco-Huard - Deuxième adjointe en charge de la vie associative et culturelle, Christophe Darlet - Troisième adjoint en charge de l’aménagement et des équipements municipaux et Anissa Lecoustre, Quatrième adjointe en charge des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse.