Merci à nos 102074...

info-chalon.com continue son bonhomme de chemin. Et merci à toutes et tous !

Les mois se suivent et se ressemblent depuis quelques temps sur info-chalon.com ! Alors qu'une belle dynamique était enclenchée depuis quelques temps, le coronavirus est venu parachever ce sentiment autour de notre média. Sur le seul mois précédent, l'ACPM a validé sur info-chalon.com une croissance à 3 chiffres alors même que notre rédaction est réduite à la portion congrue depuis la moitié du mois de mars. Depuis quelques jours, un nouveau cap a même été passé avec régulièrement désormais 100 000 adresses IP unique par jour... soit l'équivalent de l'agglomération chalonnaise en terme de lectorat quotidien. L'occasion de saluer au passage nos annonceurs qui ont fait le choix de maintenir leurs présences sur leurs supports malgré ce contexte de confinement qui nous impacte toutes et tous. Merci encore et on continue !

Laurent Guillaumé