Des nouveaux partenaires de l'ASMM mis à l'honneur

Retour en images sur info-chalon.com

Le comité directeur de l'AS Mellecey Mercurey a convié trois nouveaux partenaires afin d'effectuer des remises de nouveaux jeux de maillots pour les équipes U8-U9 soit 30 joueurs .

Le Président de l'ASMM Daniel Carvalho a laissé la parole aux représentants des entreprises Morel à Fontaines, Sochaleg à Chalon sur Saône et BC RC Coiffure Esthétique à Saint Rémy afin que chaque partenaire puisse présenter son entreprise. Après de beaux échanges , la soirée s'est terminée par le verre de l'amitié au réceptif du Champ Ladoit en présence de nombreux jeunes du club et des bénévoles qui animent l'ASMM. Daniel Carvalho a vivement remercié l'ensemble des partenaires notamment sur la question du renouvellement des jeux de maillots depuis la fusion entre Mellecey et Mercurey depuis 2014.