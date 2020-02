Le clin d'oeil à Guillaume Boujon, marbrier funéraire

Ils ne sont pas nombreux à exercer cette profession en solitaire.

A 33 ans, Guillaume Boujon est un chef d'entreprise épanoui dans une activité quelque peu insolite. Après un baccalauréat ES, il est arrivé dans le funéraire par le plus grand des hasards. Un hasard qui fait finalement bien les choses, puisqu'après être passé par la case du porteur de cerceuil dans des enseignes bien connues de la place chalonnaise, Guillaume découvre le métier de marbrier. Il se se spécialise au fil des ans et travaille évidemment le granite mais aussi toutes sortes de pierre. Côté rayon d'action, Guillaume Boujon se déplace jusqu'à Dijon, Bourg en Bresse, Villefranche sur Saône, c'est dire l'énergie qu'il déploie pour faire tourner sa petite entreprise.

Reprise de concessions, pose d'ossuaires, pose de caveaux et de cavurnes, entretien et rénovation de monuments aux morts, Guillaume ne s'interdit rien, et les premiers retours de ses clients sont à la hauteur de ses ambitions. Membre du BNI de Chalon sur Saône, le jeune trentenaire a fait le choix de Mercurey pour son installation en famille et toute notre rédaction ne peut que lui souhaiter la pleine réussite.

L.G