Le tabac-presse de Mercurey met en vente des masques

Suite à une très forte demande et comme tout le monde pourra en vendre...nous vous proposons des masques en tissus lavable et réutilisables aux normes européennes .

Prix de vente 5 euros le masque.



Nous attendons la première livraison rapidement et une suivant autour du 15 mai, donc nous prenons les réservations pour ceux qui le souhaite mais uniquement en magasin.

Nous ne prendrons pas de réservation par téléphone ou par sms.