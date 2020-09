A Mercurey, on fait le pari de l'adoption de vins avec le concept de Cuvée Privée

La startup Cuvée Privée cherche à rapprocher les amateurs et les vignerons. À partir de 150 euros, il est possible d'adopter six pieds de vigne et de recevoir six bouteilles pour chaque année d'adoption.

Communqué de presse

La startup Cuvée Privée s’est donnée pour mission de rapprocher amateurs de vin et vignerons en proposant d’adopter des pieds de vigne pour recevoir sa propre cuvée de vin. Une initiative qui rencontre un certain succès auprès de ses 5 vignobles bourguignons partenaires puisque 13 500 bouteilles ont déjà été vendues.



DES CUVÉES BOURGUIGNONNES PLÉBISCITÉES



Présente partout en France, Cuvée Privée s'adresse à tous les amateurs de vin désireux de se rapprocher de la terre et des vignerons à travers l'adoption d'une micro-parcelle (6 pieds de vigne). Plus de 1 500 amateurs de vins de Bourgogne ont déjà adopté des vignes dans l’un des 5 vignobles partenaires de cette région :



- 500 sur les appellations Volnay, Chorey-lès-Beaune, Puligny-Montrachet 1er Cru et Saint-Romain du Domaine Cluzeaud et Domaine Barolet-Pernot

- 700 sur les appellations Côte de Nuits Villages Rouge et Blanc du Domaine Désertaux-Ferrand

- 200 sur les appellations Chablis SaintPierre et Chablis 1er Cru Fourchaume du Domaine d’Henri

- 100 en Mercurey Villages et Premier Cru Blanc et Rouge du Château de Chamirey





DES VIGNERONS PASSIONNÉS



Les vignerons partenaires sont des passionnés, désireux de partager leur savoir-faire avec les amateurs de vin. Cuvée Privée les a choisi pour leur viticulture raisonnée et durable qui assure une production de qualité, tout en préservant leur terroir. Tous les vins choisis sont sélectionnés en collaboration avec le Chef Sommelier du Bristol, Bernard Neveu.



"Dès la création de Cuvée Privée, nous voulions proposer de beaux crus bourguignons. Les adopteurs nous ont donné raison car, très rapidement, ces cuvées ont été les premières en rupture de stock. De Chablis à la Côte Chalonnaise, en passant bien sûr par la Côte de Nuits et la Côte de Beaune, la diversité de la Bourgogne nous permet de proposer des vins pour les amateurs comme les experts. Tout le monde peut s’y retrouver, le savoir-faire et la sympathie des vignerons bourguignons en prime !"

Marie Forget, co-fondatrice de Cuvée Privée





COMMENT ÇA MARCHE ?



Entre vin rouge, blanc, rosé, pétillant, bio ou biodynamique, chacun choisit la cuvée et la durée d'adoption (1, 2 ou 3 ans) de son choix. Puis 6 pieds de vigne marqués au nom de l’adopteur lui sont attribués. Il reçoit le coffret de bienvenue avec une bouteille issue de ses vignes, un certificat d'adoption et toutes les informations sur sa micro-parcelle. Tous les mois, il est informé des nouvelles de sa production qu'il est invité à découvrir lors d'une visite au domaine. Enfin, à la fin de chaque année d'adoption, il reçoit sa cuvée privée : six bouteilles du millésime suivant, étiquetées à son nom ! Les tarifs oscillent entre 150 et 1 300 euros en fonction du vin choisi, de la formule sélectionnée et de la durée d’adoption.



A PROPOS DE CUVÉE PRIVÉE

Cuvée Privée propose d’adopter des pieds de vigne en France pour recevoir sa propre cuvée de vin à partir de 150 euros. La marque s’est donnée pour mission de rapprocher consommateurs et vignerons en proposant des vins dégustés et validés par Bernard Neveu, Chef Sommelier du Bristol. Avec plus 30 000 pieds de vigne adoptés dans toute la France, elle entend se déployer à l’international. Pour en savoir plus : www.cuvee-privee.com

En photo, Enrico Peyron, régisseur du domaine du Château de Chamirey à Mercurey