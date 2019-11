Avec SGT, le Grand Chalon renoue avec le fleuron industriel

Disons-le franchement, ce n'est pas tous les jours qu'un tel investissement industriel est réalisé sur le Grand Chalon. 28 millions d'euros d'investissement pour le groupe SGT. Petite visite pour info-chalon.com d'une unité, appelée déjà à s'agrandir.

C'était le grand jour ce jeudi avec l'inauguration officielle de l'usine SGT, située aux confins de SaôneOr à la lisière de Fragnes/La Loyère et Virey le Grand. Pour rappel, l'annonce de l'implantation de l'entreprise SGT sur le Grand Chalon pour son dirigeant Frédéric Mignot remonte à deux ans tout juste dans le bureau de Sébastien Martin. En un an, l'usine est sortie de terre, c'est dire la rapidité du traitement du dossier, qui a reçu le soutien de tous les acteurs du territoire, des services de l'Etat, de la région et bien évidemment du Grand Chalon. L'unité de production de 10 000 m2 a été officiellement inaugurée ce jeudi en fin d'après-midi, permettant à chacun de s'immerger chez ce spécialiste des emballages en plastique à destination des embouteilleurs de liquides alimentaires et non-alimentaires.

La SGT s’est forgée une expérience et un savoir-faire de 37 ans de métier dans l’injection de préformes en polyéthylène téréphtalate (PET). L’entreprise familiale fondée en 1981 à Rezé, en Loire-Atlantique, compte à ce jour 400 salariés répartis sur 5 sites, produit plus de 5 milliards de préformes/an et exporte à travers le monde entier.

Très présente en Algérie, à Rouïba et à Sétif, la SGT s'est forgée une solide réputation sur le Maghreb avec un rayon d'action qui touche la Tunisie jusqu'à la Lybie, proposant à ses clients près de 250 types de préformes et 6 catégories de bouchon. Cerise sur le gâteau, sur l'agglomération chalonnaise, adossée à la SGT, c'est une unité de recyclage qui prend vie également permettant de mettre en place une filière de recyclage du plastique, avec l'idée d'une boucle permanente pour son unité de production. Fort de son acquisition de 5 hectares sur SaôneOr, SGT a d'ores et déjà annoncé sa volonté d'agrandir son unité de production, avec un nouvel investissement très prochainement. Un choix qui conforte durablement cette unité industrielle à forte valeur ajoutée. Un joli signe pour notre territoire et les emplois qui en découlent.

Laurent Guillaumé