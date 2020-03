Communiqué de presse

Thierry VARVAT entouré de son équipe avait invité hier soir au Foyer Rural les Présidents des associations de Gergy pour un premier contact et débattre de son projet pour le secteur associatif.

Une vingtaine de Présidents ou leurs représentants présents à cette soirée débat se sont très largement exprimés sur le manque de concertation et d’écoute tout en abordant les problèmes de matériel commun pouvant répondre à leurs besoins pour les animations locales.

Des artisans et patrons de PME présents ont manifesté leurs intérêts et leurs souhaits d’être approchés lors des animations et ainsi s’engager et prendre part à la réussite des évènements.

Terrain de pétanque, salle des fêtes communale, matériels communs etc… de nombreux sujets furent abordés avec les Présidents des associations Gergotines.

Une deuxième réunion publique cette fois ouverte à tous se tiendra le Jeudi 12 Mars à 20h salle du Foyer Rural.

C’est l’occasion de rencontrer et faire amplement connaissances avec les membres de cette liste totalement à l’écoute des habitants et des forces vives de leur commune.

Pour en savoir plus : www.gergy2020.fr. Facebook : gergy - agir ensemble pour l'avenir !...