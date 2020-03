MUNICIPALES - A Gergy, réunion publique le 12 mars pour Thierry Varvat et ses colistiers

Thierry VARVAT et ses colistiers vous invitent Jeudi 12 mars à 20h Salle du Foyer rural à une nouvelle grande réunion publique où vous pourrez échanger et vous exprimer sur l'avenir de notre cher village et ses hameaux.

Ne manquez pas cette occasion pour venir nous rencontrer et faire plus ample connaissance avec les membres de la liste ; une opportunité offerte à chacun pour s'exprimer, dialoguer, rencontrer et échanger avec d'autres habitants, membres d'associations et/ou acteurs économiques de notre commune, et obtenir toute l'information concernant le programme.