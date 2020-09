La station multi-carburants du nord de Chalon sur Saône enclenchée

Le permis de construire est affiché. Avec une ouverture programmée pour le 2e semestre 2021. Une belle annonce pour celles et ceux qui prônent une limitation de l'émission des gaz à effet de serre. Parallèlement, la ferme solaire sur 5 hectares entame ses travaux.

Côté énergies dites renouvelables, ça bouge au nord du territoire du Grand Chalon. La ferme solaire pilotée par l'entreprise Luxel doit démarrer ses travaux avec à terme une implantation sur 5 hectares, l'équivalent d'une production électrique d'une commune de 4000 habitants et surtout l'équivalent d'une émission moindre de CO2 de l'ordre de 1750 tonnes par an. Parallèlement, et juste à côté, en face de Girondor, Cap Vert Energie lance l'aménagement de sa future station multi-carburants pour un investissement de l'ordre de 3,5 millions d'euros.

Cette usine permettra de produire du biométhane, à partir du traitement de la matière organique fermentescible issue de l’industrie locale. L'un des bâtiments logistique sera abattu et le second abritera l'usine de méthanisation. Cette une véritable alternative aux carburants fossiles qui est entamée sur SaôneOr. L'ouverture du site à l'horizon du second semestre 2021 permettra de proposer aux professionnels de la route mais aussi aux particuliers, GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), le bio GNV (issu de la méthanisation des déchets), électricité dite verte et hydrogène décarbonné.

L.G