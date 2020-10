L'heureux propriétaire est prié de revenir chercher ses biens

Des fidèles d'info-chalon.com ont souhaité nous alerter une fois encore sur un énième dépôt sauvage.

Et n'allez pas nous faire croire que les décheterries du Grand Chalon ne sont pas ouvertes comme elles se doivent ou que le malheureux n'était pas équipé d'un véhicule adapté pour déposer ses "saloperies". Franchement ! Ras le bol de ces comportements... Un peu de décence et de civisme ! Bref encore un dépôt sauvage relevé à Fragnes/La Loyère au niveau de La Condemène... et il appartiendra encore aux agents communaux de palier à la bétise de l'autre !

L.G