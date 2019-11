Cabinet comptable sur Chalon sur Saône recherche collaborateur comptable confirmé

EXCO SOCODEC, Cabinet d'expertise comptable et d'audit implanté sur 6 sites, membre du Réseau national Exco et international Kreston, recherche, pour son bureau de Chalon (71 Saône et Loire), en CDI temps plein un(e) Collaborateur(trice) Expertise comptable avec au moins 5 années d’expérience H/F. Le poste est à pourvoir immédiatement

La majorité des clients se trouvent dans un secteur régional.

Conscient que l'avenir s'inscrit avec vous, nos valeurs RH reposent sur l'épanouissement, le développement des connaissances et le respect des individus.

Envie de rejoindre un groupe qui cultive la passion d’entreprendre ?

Sous la responsabilité de votre responsable de mission, vous prendrez en charge un portefeuille de clients composé de TPE/PME, artisans, commerçants et professions libérales.

Vos principales fonctions de collaborateur/collaboratrice comptable seront les suivantes :

- Enregistrer les pièces comptables

- Participer à l'établissement des déclarations périodiques, des documents prévisionnels (business plan, compte de résultat), et des documents intermédiaires (situations, résultats rapprochés)

- Effectuer les rapprochements bancaires

- Etablir les déclarations fiscales

- Effectuer les arrêtés comptables

- Editer les balances et les grands livres

- Préparer les documents annuels et les liasses fiscales

- Préparer la révision des comptes Cette liste est non exhaustive.

Vous avez une formation type BTS en gestion (ou équivalent) ou le DCG. Au-delà de vos compétences techniques acquises au sein d’un cabinet comptable, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles, organisationnelles, et faites preuve d’initiative et de rigueur. Les outils bureautiques et les logiciels professionnels (QUADRA idéalement, clic impôts, RCA... ) n’ont plus de secret pour vous.

Alors n’attendez plus pour nous rejoindre et aidez-nous à faire pousser les projets de nos clients !

Rémunération : à négocier selon profil et expérience 13 -ème mois

Accord de participation

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) par mail à : Madame Magali RAUX [email protected]

Associée Responsable de l’établissement

Localisation : Chalon Département(s) : 71 – Saône et Loire Type de contrat : CDI temps plein

Horaires personnalisés après période d’essai (avec certaines plages obligatoires)