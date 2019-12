La Gauche Républicaine et Socialiste de Saône-et-Loire appelle à manifester le 5 décembre pour des retraites justes en solidaires.

S’il y a bien quelque chose qui est en marche dans le pays ça n’est pas la République, c’est la pauvreté !

La situation de nos compatriotes est de plus en plus alarmante. Des gens qui travaillent et qui n’y arrivent pas. Des problèmes de fin de mois qui surviennent de plus en plus tôt. Dans nos rencontres d’élus locaux nous voyons la précarité gagner du terrain, nous lisons la détresse chez tous ceux qui n’ont que leur travail pour survivre. La moindre panne de voiture ou de machine à laver viendrait démolir un équilibre déjà trop fragile.

Et c’est à eux, les salariés modestes, les artisans, les petits commerçants, à qui le Gouvernement demande encore de faire des efforts pour payer la réforme des retraites de Macron et du grand patronat.

C’est une réforme honteuse qui met en place un mécanisme libéral purement comptable de la retraite. Le régime par point ne garantira pas un niveau de pension suffisant et tout le monde y perdra.

Le jeudi 5 décembre marchons pour exiger qu’on aille chercher l’argent de la solidarité là où il se trouve ! Les cadeaux fiscaux aux plus riches est le seul régime spécial à abolir sans délai !

Denis Lamard

Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Animateur départemental de la Gauche républicaine et socialiste 71