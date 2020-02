Les 26 Conseiller-e-s départementaux(ales) du groupe Gauche 71.

Groupe Gauche 71

Conseil départemental de Saône et Loire.

Mâcon, le 10 février 2020.

AOC Bourgogne : les viticulteurs bourguignons ont gagné une bataille…Ils n’ont pas gagné la guerre…Restons vigilants !

La belle mobilisation de nos viticulteurs, l’implication de la CAVB (Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne), l’engagement d’élus régionaux, ont poussé l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) à promettre qu’aucune des communes de Bourgogne n’allait être déclassée. Tiendra -t-il cette promesse ?

Il nous faut rester prudents : les dernières déclarations de la directrice de l’INAO laissent la porte ouverte à l’acceptation de communes du Beaujolais dans la prochaine définition géographique de l’AOC.

Et cela reste problématique pour la Bourgogne, spécialement dans notre département.

Il y a bien sûr l’inquiétude des professionnels bourguignons qui redoutent une perturbation du marché si des viticulteurs du Beaujolais utilisent dans le futur l’AOC Bourgogne.

Il y a aussi les efforts faits par nos viticulteurs en matière d’investissements et de qualité. On ne doit pas casser une dynamique qui honore la profession !

Ne baissons pas la garde. Ne laissons pas les pressions du négoce du Beaujolais pénaliser nos vins de Saône-et-Loire, qui restent cohérents et offrent un bon rapport qualité-prix.

Si les consommateurs n’ont pas forcément la connaissance des arcanes des décisions, ce qu’ils veulent c’est de la clarté et de la qualité.

Quand on achète un Bourgogne on achète un Bourgogne, quand on achète un Beaujolais…on achète un Beaujolais.

