Deux anciens Maires Adjoints, Travaux pour Jacky Dubois et Sports pour Lucien Matron, (mandature municipale de Christophe Sirugue), membres du groupe municipal « Communistes et apparentés » de 2008 à 2014, anciens responsables associatifs et militants syndicaux ont décidé d’apporter leur soutien à Nathalie Leblanc, tête de liste de « Cultivons Chalon ».

Communiqué de presse

Dans un contexte national marqué par des mouvements sociaux d’une forme et d’une longueur inédites (éducation, culture, justice, retraites, transports, santé, énergie, grandes surfaces, etc…), les élections municipales de mars seront l’occasion pour les électeurs d’exprimer leur choix et leurs attentes au niveau local.

Chalon est une ville qui doit penser et agir vraiment pour son adaptation aux changements climatiques. Chalon doit impliquer tous les quartiers et tous les habitants dans un projet citoyen. Chalon doit agir au quotidien face aux urgences sociales.

Il s’agit de bien comprendre qu’il n’y aura pas de réponse à l’urgence climatique sans solution à l’urgence sociale ni développement de nouvelles formes d’implications démocratiques et citoyennes. Aucun mouvement ou collectif n’a le monopole de l’écologie, du social ou de la citoyenneté.

Le rassemblement des forces de gauche, humanistes, progressistes et écologistes peut faire la démonstration d’une ambition collective pour Chalon. C’est le contraire de la politique passéiste et le plus souvent autoritaire menée par le maire actuel.

L’équipe de la liste « Cultivons Chalon », construite autour de Nathalie Leblanc est constituée de femmes et d’hommes représentant toutes les sensibilités humanistes, laïques, progressistes écologistes de notre ville. Elle fait une large part à des candidat(e)s issu(e)s de la société civile, investis dans les domaines associatifs, culturels, sportifs, éducatifs et sociaux.

Nathalie Leblanc est une femme expérimentée, compétente et travailleuse. Avec l’équipe et le projet « Cultivons Chalon » elle est en capacité de répondre aux défis et aux urgences du territoire chalonnais. Nous soutenons pleinement cette démarche ambitieuse pour Chalon.

Jacky Dubois et Lucien Matron appellent les Chalonnaises et les Chalonnais à participer au meeting du mercredi 11 mars à la Maison des Syndicats de Chalon (19 h) et à voter pour la liste « Cultivons Chalon » formée autour de Nathalie Leblanc.