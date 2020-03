Elections municipales et crise sanitaire en Saône-et-Loire : Jérôme DURAIN appelle à la conservation des résultats du premier tour et au report du second tour

Ce dimanche, les Saône-et-Loiriens se sont mobilisés pour faire vivre la démocratie locale, maillon essentiel de notre République, maillon rendu encore plus indispensable par la crise sanitaire provoquée par le virus COVID-19. Malgré les inquiétudes, légitimes, plusieurs dizaines de milliers d’électeurs ont tenu à se déplacer pour exprimer leur choix, témoignant ainsi de la vitalité de l’esprit démocratique en France.

Ce choix a souvent été celui de reconduire des élus sortants méritants et appréciés, mais cela a parfois été l’occasion d’élire de nouveaux candidats. Il faut également avoir une pensée pour les autres candidats toujours en lice qui demeurent dans l’ignorance et l’incertitude quant aux conditions et au calendrier de tenue du deuxième tour.

En cas de report, Jérôme DURAIN appelle à ce que les solutions réglementaires ou législatives qui seront proposées prennent en compte les résultats du premier tour. Il serait impensable d’avoir demandé à des électeurs d’assumer des risques importants les exposant au virus sans tenir compte de leur choix après coup.

Par ailleurs, il invite l’ensemble de la population à respecter les consignes de limitation des déplacements et des sorties. Il veut envoyer son admiration sincère au personnel hospitalier et à l’ensemble des professionnels de médecine pour leur engagement permanent au service des Françaises et des Français. Il adresse par ailleurs ses remerciements les plus sincères aux citoyens qui ont aidé hier au bon déroulement des opérations de vote. Quelle que soit l’issue retenue pour l’organisation du deuxième tour, ce civisme notable mérite encore davantage que d’habitude d’être salué. Enfin, l’ensemble des salariés de la fonction publique et du secteur privé qui continuent de travailler pour permettre aux Français de mener une vie aussi normale que possible dans ce contexte inédit méritent la reconnaissance de l’ensemble de la population.