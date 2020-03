Municipales : "L’humain au coeur" pour Violaine Gilet, Première Secrétaire Fédérale du PS de Saône et Loire

La fédération du Parti socialiste se félicite de la progression des valeurs de gauche dans le département. L’humain est au centre des projets qui ont été soutenus par les électeurs en Saône- et-Loire, notamment au Creusot, à Gueugnon, à Varennes le Grand, Lux, Gergy, Montchanin, Epinac, Sanvignes-les-Mines entre autres.

Car l’humain est au centre, nous comprenons que nos concitoyens aient pu craindre de se rendre aux urnes avec une abstention certaine. Les mesures annoncées la veille par le premier ministre ont pu les dérouter et c’est compréhensible. Nous les remercions d’avoir eu le courage d’exprimer leur choix dans les urnes et saluons le sens civique de tous ceux qui ont tenus les bureaux de vote.

Mais les commentaires semblent décalés face à la seule préoccupation légitime : comment faire face à la pandémie en cours et dans ce contexte comment envisager un deuxième tour ?

Pour l’heure le seul enjeu est l’unité contre le coronavirus et pour cela une information transparente et claire est essentielle. Si le confinement doit être envisagé nous devons le savoir vite pour que chacun organise au mieux et au plus vite la continuité des services.

Les nouvelles équipes élues doivent assurer la gestion de la crise, de la garde des enfants des soignants, à la fermeture des services ou davantage. Elles doivent être fixées dès que possible sur la suite, pour ne pas rajouter de l’incertitude à une crise sanitaire, économique et sociale.

Violaine GILLET

Première secrétaire fédérale