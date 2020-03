" C’est parce qu’il faut s’unir qu’il est vital aujourd’hui d’être séparés,

C’est parce qu’il faut être solidaire qu’il est primordial de respecter les mesures d'isolement annoncées,

C’est parce qu’il faut sauver des vies et faire reculer l’épidémie qu’il est indispensable de rester chez soi,

C’est parce que les efforts de nos soignants, ces héros, ne doivent pas rester vains qu’il faut que tous les chefs d’entreprises libèrent leurs salariés qui sont à même de télé-travailler ou qu'ils les placent en chômage partiel pour qu’un confinement total soit mis en place.

« CULTIVONS CHALON » en appelle solennellement à la fraternité des Chalonnaises et des Chalonnais ainsi qu'à leur bon sens, à leur amour et au respect de leur prochain, à l’effort commun et à la solidarité, pour appliquer À LA LETTRE les consignes de prévention sanitaire et de confinement pour lutter contre le Covid-19.

Pour autant, n’oublions nos concitoyens fragilisés par la maladie, le grand-âge ou le handicap, et gardons avec eux un contact régulier pour lutter également contre l’isolement : des échanges téléphoniques réguliers, une note, une attention...

Et comme le disait Victor Hugo : « C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté » !"

Francine Chopard,

Sébastien Lagoutte,

Nathalie Leblanc,

et l'équipe Cultivons Chalon