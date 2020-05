Pour Bien Vivre à Chalon, "le vélo, une solution adaptée à la période de déconfinement"

Dans la perspective du dé-confinement, le vélo est une solution adéquate et peu coûteuse pour les déplacements de courte et moyenne distance. Ainsi, tout en favorisant le respect des règles sanitaires par la distanciation physique naturelle qu’il impose, il contribue à l’amélioration de la qualité de l’air en réduisant les émissions de CO2. L’usage du vélo sera d’autant plus pertinent après le 11 mai pour éviter au maximum le recours à la voiture individuelle, alors que l’appréhension des transports en commun risque de perdurer au-delà du dé-confinement. Or des études démontrent que la pollution de l’air via les particules fines issues du trafic routier aggrave les risques sanitaires, notamment ceux liés au Covid19.

Les élu-es Bien Vivre a Chalon ont écrit au maire de Chalon et au président du Grand Chalon pour proposer des solutions afin de sécuriser et faciliter les déplacements à vélo, comme c’est le cas dans plusieurs villes de France et en Europe.

Expérimenter ces solutions d’aménagement dès la période actuelle, permettra de les ajuster et de garantir une utilisation optimale après le dé-confinement. Ces solutions sont simples et peu coûteuses, et peuvent être élaborées en concertation avec les acteurs locaux du vélo.

Nous proposons la matérialisation de bandes cyclables temporaires sur des voies de circulation automobile, la généralisation des zones à 30 km/h sur toute la ville, une priorisation des aménagements cyclables en direction des écoles et des centres de soin, ainsi que la création d’un service d’entretien des vélos, d’Ateliers Vélo de garde, notamment pour les soignants et celles et ceux qui se déplaceront pour aller au travail.

Toutes ces mesures sont susceptibles d’être financées par le Plan Vélo présenté par la Ministre de la Transition Écologique qui met à disposition des fonds pour les collectivités locales.

Nous appelons à la responsabilité du Maire et du Président du Grand Chalon pour permettre aux habitants de se déplacer facilement et en sécurité.

Mourad Laoues, Amandine Lingerot et Christophe Regard