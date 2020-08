Cécile UNTERMAIER, Jérôme DURAIN, Nathalie LEBLANC , Francine CHOPARD et Sébastien LAGOUTTE interpellent le Préfet de Saône et Loire

Monsieur le Préfet,

Nous nous permettons de vous solliciter au sujet de Monsieur et Madame YEGANYAN ainsi que de leur fils Tigran, qui viennent d’être transférés ce jour au centre de rétention administrative de Metz en vue de leur expulsion.

Originaires d’Arménie, ils se sont réfugiés en France en 2015 et ont fait montre depuis lors d’une réelle volonté d’intégration. Le couple YEGANYAN a effectué de nombreuses actions bénévoles. Madame a obtenu deux promesses d’embauche, l’une à EMMAUS en 2018, l’autre dans un restaurant en 2019. Elles n’ont malheureusement pas convenu à vos services, avec une opposabilité préfectorale émise. Leur fils Tigran, à présent majeur, vient de terminer sa formation de CAP d’agent de sécurité. Leur fille Lusiné est mariée en France et régularisée. Elle est mère d'un fils né en 2018 et d'une fille née en 2020.

Expulser Monsieur et Madame YAGANYAN et leur fils Tigran les exposerait à un réel danger dans leur pays d’origine. Cela mettrait également un terme à leur reconstruction et les séparerait pendant plusieurs années des membres de leur famille présents en France. De plus, des procédures judiciaires sont actuellement toujours en instance. L’expulsion dans ce contexte nous semble contrevenir aux principes juridiques.

Aussi, au regard du fort niveau d’intégration de cette famille et des règles de droit, nous souhaiterions que vous stoppiez en urgence la procédure d’expulsion actuellement en œuvre et que vous examiniez de nouveau leur demande de régularisation.

Comptant sur votre diligence, veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée.

Mme Cécile UNTERMAIER

Députée de Saône-et-Loire

Jérôme DURAIN

Sénateur de Saône-et-Loire

Mme Nathalie LEBLANC

Conseillère régionale et municipale de Chalon-sur-Saône

Mme Francine CHOPARD

Conseillère régionale et municipale de Chalon-sur-Saône

Sébastien LAGOUTTE

Conseiller municipal de Chalon-sur-Saône