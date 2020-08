" Montrons une France accueillante et fraternelle" pour les communistes du Grand Chalon

La crise mondiale du coronavirus a de nouveau aggravé les conditions de vie et d’accès aux droits aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

Depuis de longs mois, les frontières du monde se sont fermées, le virus les a pourtant largement franchies mais les réfugiés, eux, sont souvent laissés sans défense face au virus, avec une impossibilité totale d’appliquer les gestes « barrières ».

Le virus ne peut pas être un argument pour refuser l’accès aux droits les plus essentiels aux réfugiés et demandeurs d’asile, pour de nouveau bafouer le droit international. Dans la plupart des pays européens, les demandes d’asile ont été suspendues et ont bien souvent relégué les demandeurs à vivre dans des conditions inhumaines.

En effet, le bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a annoncé une baisse de 86% des demandes d’asile en avril par rapport à février. Pour montrer de nouveau les mensonges et les manipulations de l’extrême-droite et parfois de la droite, il est intéressant de rappeler qu’en Europe, d’après les données de l’EASO, il y a eu 8730 demandes d’asile en avril et 61421 en février sur une population de 446 Millions d’habitants en Union Européenne. Depuis le début de l’année, ces demandes viennent principalement de Syrie, d’Afghanistan, du Venezuela et de Colombie. Ce rapport signale, lui aussi, que la crise sanitaire a été utilisée pour continuer à durcir les conditions d’accueil des migrants. L’union européenne a bloqué les routes de migration terrestre et fourni à la Libye et la Turquie une aide pour empêcher les traversées maritimes. L’Italie et Malte n’ont pas assuré de missions de sauvetage et la Grèce a continué à durcir les conditions d’accueil en appliquant un enfermement aux réfugiés de la mer Egée dans des conditions indignes de surpopulation et d’insalubrité.

L’Union européenne et la France ont de nouveau montré leur absence de solidarité pour un accueil digne des réfugiés.

Cette attitude de l’Union européenne est responsable d’un nouveau naufrage en Méditerranée début juin, qui a fait plus de 50 morts. Les mouvements de population actuels laissent penser que de nouvelles embarcations de personnes venant d’Afrique subsaharienne, passant par la Libye vont prendre des risques considérables pour rejoindre l’Europe au départ de la Tunisie. L’Union européenne ne doit pas négocier comment fermer les frontières de la Tunisie mais bien des accès légaux et sécurisés à des humains qui cherchent un lieu de vie plus sûr.

Le parti communiste appelle à participer à toutes les initiatives pour un accueil digne des réfugiés, au niveau local, départemental et national, pour une autre politique migratoire, pour demander la régularisation des personnes étrangères vivant en France.

Nous rappelons que de nombreuses familles sont dans des situations trés précaires à Chalon sur saône comme dans l’ensemble du département, dont une sous le coup d'une mesure d'explusion imminente malgré un grand danger pour leur vie en cas de retour dans leur pays. Nous appelons solanellement Mr le prefet, qui vient de prendre ses fonctions sur le département, d’intervenir pour préserver leur vie et d'une manière plus globale d'agir dans l’intérêt de ces nombreuses familles et de prendre ses responsabilité en les régularisant.

Parti Communiste Français du grand Chalon