SENATORIALES - 100 voix de plus qu'en 2014 pour Jérôme Durain, Violaine Gillet salue le résultat

Avec 499 voix Jérôme Durain est réélu sénateur de Saône-et-Loire, avec près de 100 voix de plus qu’en 2014.

Sa liste pour des territoires solidaires, investie à l’unanimité du conseil fédéral du parti socialiste de Saône-et-Loire, a visiblement aussi fait l’unanimité sur le terrain.

En validant une représentation d’élus non dogmatique, porteuse de valeurs communes de gauche, nous avons montré notre volonté d’ouverture et de servir avant tout l’intérêt général de nos territoires.

Dans une Saône-et-Loire asséchée, cette victoire irrigue l’espérance de celles et ceux qui aspirent à servir leurs concitoyens, avant de se servir.

Toutes nos félicitations à Jérôme Durain, un sénateur qui saura écouter les élu(e)s et les habitants et nous représenter dignement au Palais du Luxembourg.

Violaine Gillet

Première secrétaire fédérale