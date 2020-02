Pour Rémy Rebeyrotte, député LREM de Saône et Loire, " sur la réforme des retraites, le Gouvernement tient ses engagements"

Communiqué de presse

Négociation sur la réforme des retraites : le Gouvernement tient ses engagements.



Concernant la réforme des retraites, les négociations proprement dites sur la base d'un texte porté à connaissance des partenaires sociaux jeudi ont commencé hier. Et le Premier Ministre tient les engagements qu'il avait pris le 11 décembre dernier au Conseil économique social et environnemental à savoir :



- les conditions du financement des mesures prises dans le cadre de la réforme des retraites seront parties prenantes de la réforme elle-même. Pas question de faire une réforme sans assurer le financement, comme on a pu le connaître par le passé.



- le Gouvernement propose un financement par la logique de l'âge pivot tenant compte des progrès de l'espérance de vie mais il sera ouvert à toutes propositions des partenaires sociaux s'ils souhaitent proposer des mesures de financement alternatives.



C'est dans ce cadre que le Premier Ministre a accepté une conférence sur le financement de la réforme qui devra, d'ici avril, faire des propositions, propositions qui seront inclues dans le texte de loi.



C'est pour cela qu'il accepte que l'âge pivot ne soit pas retenu comme le seul moyen d'équilibrer le nouveau système et donc qu'il accepte que toutes les autres pistes puissent être explorées. Chacun a donc fait un pas dans la direction de l'autre, les partenaires sociaux acceptant que la question du financement figure bien dans la réforme et le Gouvernement acceptant d'étudier, en la matière, toutes les possibilités, tout en accélérant les négociations.