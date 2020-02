Lycée professionnel Thomas DUMOREY à Chalon sur Saône - Les personnels du lycée pointent leurs inquiétudes

Lycée professionnel Thomas DUMOREY

NON A LA CASSE DES FILIÈRES !

Nous, personnels du lycée professionnel Thomas DUMOREY de Chalon-sur-Saône, sommes très inquiets pour l’avenir de la filière énergétique et plus généralement pour l’avenir des filières professionnelles de notre établissement.

En janvier 2019, nous avons appris la fermeture du CAP en 2 ans Serrurier-Métallier. Elle sera effective en juin 2020. Nous avons appris, avec surprise, en janvier 2020, la transformation du CAP Monteur en Installations Thermiques en 2 ans en un en CAP Monteur en Installations Thermiques en 1 an pour la rentrée 2020...

Transformation ou nouvelle suppression programmée à court terme ? Peu importe les mots : ce projet fragilise encore un peu plus notre établissement.

Cette décision est incompréhensible au regard des indicateurs dont nous disposons actuellement : il n’y a aucun problème de recrutement pour ce CAP (c’est même celui pour lequel les effectifs sont les plus complets dans notre lycée) et les élèves inscrits obtiennent des résultats extrêmement satisfaisants.

Le passage du CAP 2 ans en CAP 1 an compliquera le recrutement et risque de disloquer toute la filière énergétique au sein du lycée car certains élèves ayant obtenu le CAP MIT poursuivent en Bac Pro.

Le CAP Monteur en Installations Thermiques du LP Dumorey est le seul en formation initiale de toute l’académie de Dijon. Quand on sait à quel point nos élèves sont peu mobiles, ils n’iront pas se former dans un département voisin : ils se détourneront de la filière alors que les besoins dans les entreprises sont très importants.

Nous avons besoin de votre soutien pour empêcher la transformation annoncée !

Signez la pétition. Merci.

Retrouvez la pétition en ligne : https://urlz.fr/bSpw