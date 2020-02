Faire de Chalon une ville 100% cyclable et cyclamicale, 60% des citoyens le demande!

Basées sur ces cinq leviers:

adopter un plan vélo; préparer un réseau cyclable cohérent; construire une ville agréable à vivre pour tous; actionner tous les leviers complémentaires au développement du vélo; promouvoir une culture vélo à Chalon sur Saône;

ces mesures répondent d’une part aux attentes des 412 personnes ayant participé pour Chalon sur Saône à l'enquête "Baromètre des Villes Cyclables". Les résultats et les classements sont publiés depuis début février et sont consultables sur ce lien: www.municipales2020.parlons-velo.fr . Et d’autres part, ces mesures participent aux souhaits de nos associations de répondre concrètement aux enjeux sociaux, environnementaux et climatologiques du moment.

Chaque candidat(e) est donc invité à:

- télécharger le “Manifeste de 30 ppropositions” depuis ici: www.municipales2020.parlons-velo.fr ;

- remplir à sa convenance le tableau des 30 propositions;

- renvoyer ce tableau par mail, avant le 6 mars à cette adresse: [email protected]

(un contrôle d’identité de l'expéditeur pourra être effectué avant de publier les engagements sur le site : www.municipales2020.parlons-velo.fr .)