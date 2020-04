CORONAVIRUS - Quoi pas plus de trois jours de distribution de courrier, quelle catastrophe !

Vincent, fidèle d'info-chalon, a souhaité réagir autour de la polémique sur la question de la distribution du courrier en dénonçant l'égoïsme de certains.

Je tenais à réagir face aux comportements divers et variés de certaines personnes qui, en ce temps de crise sanitaire, n'hésitent pas à s'exprimer de manière toute à fait égoïste.

Je pense en premier lieu à la poste. La poste, qui de part de multiples plaintes dénoncées par des citoyens agacés, a été rappelée à l'ordre par le gouvernement, concernant leurs missions de service publique. Ces con-citoyens s'alarment de ne plus avoir dans leur boîte aux lettres leur journal quotidien. Ceux-ci dénoncent aussi le fait de se voir distribuer leur courrier "seulement" 3 jours par semaine !!

Où est l'urgence dans tout cela ? Surtout qu'habituellement, ce n'est pas la poste qui dépose les journaux dans les boîtes aux lettres des usagers, mais des prestataires dépendants du dit journal. Alors pourquoi ces distributeurs ne continuent pas assurer cette mission ? Pourquoi ces sociétés de parution de journaux locaux ont interrompu ce mécanisme ? Trop risqué pour les distributeurs ? A priori pas risqué pour les facteurs ou factrices... à mediter...

Et puis tous ces con-citoyens qui attendent avec impatience leurs relevés de compte, ou encore leur programme télé, voire les offres de crédit récurentes habituelles... quelle priorité !!

Je me rends compte qu'en fait, on voit le vrai visage des gens dès lors que nous sommes en état de crise sanitaire...

Cela vaut également pour la considération du personnel soignant, tellement mis à l'honneur chaque soir à 20h, alors que tout comme la poste, avant cette entrée de la France dans la pandémie du COVID 19, les critiques fusaient de part et d'autre, faisant état d'une attente interminable aux urgences, ou encore une poste qui n'emploie que des feignants...

Avant de rendre hommage et soutenir le personnel soignant qui n'hésite pas à risquer leur vie à chaque instant, commencez par respecter les règles du confinement clairement établies !!

Fonctionnaire territorial, donc feignant moi aussi aux yeux de beaucoup de con-citoyens, je m'arrêterai là, étant soumis à l'obligation de réserve...

À bon entendeur !!!

Vincent, un citoyen confiné.