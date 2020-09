ELECTIONS REGIONALES - Les écologistes appellent au rassemblement en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué :

Les urgences se multiplient : le changement climatique s’accélère, les inégalités sociales se creusent, les risques sanitaires augmentent, les conditions de vie se dégradent, les taux d'abstention de plus en plus élevés témoignent d'une défiance des citoyennes et citoyens envers notre système démocratique. La pandémie de Covid 19 illustre dramatiquement la vulnérabilité du système dans lequel nous vivons



Il n'y a pas de fatalité, agissons ensemble pour un nouvel espoir !



EELV Bourgogne Franche-Comté appelle les citoyennes et citoyens, les actrices et acteurs de la transition, de la défense des solidarités, des droits de l’homme, de l’environnement et de la biodiversité à se rassembler pour construire ensemble une région écologique : solidaire et résiliente.



Nous lançons aujourd’hui un appel en vue des élections régionales qui devraient se tenir en mars 2021, afin d'établir un programme et des listes communes avec toutes les personnes souhaitent que la Région devienne une véritable région écologique, solidaire et résiliente.



C’est autour de 7 axes forts qu’EELV BOFC propose d’élaborer collectivement un projet régional positif et bienveillant :

1. Sauvegarder et créer des emplois d’avenir par un vaste plan de transition

2. Lutter contre les inégalités territoriales

3. Accompagner la transition écologique de l’agriculture et de l’alimentation pour tendre vers l’autonomie alimentaire

4. Accélérer l’éco-mobilité

5. Préserver et agir puissamment en faveur de la biodiversité et du bien-être animal

6. Anticiper les risques environnementaux et sanitaires liés au changement climatique ?et aux risques nucléaires et chimiques

7. Impliquer les habitants dans les orientations et décisions de la Région

Nous vous invitons à découvrir l'intégralité de l’appel. Si vous souhaitez rejoindre notre démarche ou rester informer, signez cet appel sur le lien suivant :

https://www.eelv-bfc.fr/