Pour le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte, "nous devons accélérer sur la Loi « Grand âge et autonomie »

Communiqué de Rémy Rebeyrotte

Plusieurs échanges avec les associations et structures du maintien à domicile me font dire qu'il est urgent que nous passions à la vitesse supérieure sur la Loi « Grand âge et autonomie ».

C’est le sujet que j’ai soulevé lors des journées parlementaires du Groupe Majoritaire LREM à Amiens.

Attente dans le versement des primes, difficulté de recrutement liée à l'absence d'un statut professionnel reconnu, valorisation sociale et financière de ses missions essentielles auprès de nos aînés, nouvelles grilles de rémunération, convention collective unique : autant de sujets de courts et moyens termes sur lesquels il faut avancer rapidement pour garantir dans la durée un service de qualité porté par des professionnels reconnus dans nos territoires, urbains et ruraux.

Ne fragilisons pas le maintien à domicile alors que, nous le savons, pour une personne âgée, c'est le meilleur moyen de prise en compte des problèmes liés au vieillissement dans un environnement qu'elle connait et maîtrise, entourée des siens, tant que cela est compatible avec son état de santé.