SENATORIALES - Rémy Rebeyrotte, député LREM de Saône et Loire, appelle à voter Jean Piret

Communiqué de presse

Merci à Jean PIRET et à ses colistiers d'être candidats aux élections Sénatoriales du 27 septembre prochain.

La Saône-et-Loire est un équilibre entre des territoires très divers (Chalonnais, Bresse, Mâconnais, Charolais, Communauté Urbaine, Autunois-Morvan, etc), ce qui lui vaut parfois le surnom de « Petite France ». Il ne lui manque qu’une façade maritime.

Or, jusqu'à la semaine dernière, toutes les têtes de liste en présence pour l’élection Sénatoriale ne venaient que d'un seul territoire, le Chalonnais. Le Chalonnais doit bien sûr avoir sa place, mais il ne peut être le seul territoire pris en considération pour représenter la Saône-et-Loire au Sénat appelé aussi « Assemblée des territoires ». La candidature de Jean PIRET ouvre l'élection à l’ensemble des élus Saône-et-Loiriens.

De même, jusqu’à la semaine dernière, aucune tête de liste ne portait véritablement des enjeux de la ruralité. Or, la Saône-et-Loire est un équilibre entre urbain et rural, et la ruralité y joue un rôle majeur. Jean PIRET, Maire de Suin jusqu’en juin dernier, numéro 2 de l’Association des Maires de Saône-et-Loire au titre de la ruralité, porte avec ses colistiers, la voix d'une nouvelle coopération entre villes et campagnes au moment où, face à la crise sanitaire et écologique, la ruralité est en train de faire reconnaitre tous ses atouts.

Enfin, jusqu’à la semaine dernière, beaucoup de grands électeurs ne se retrouvaient pas dans un choix binaire entre des élus LR version Platret et Sens Commun et des élus socialistes version Montebourg et frondeurs. Jean PIRET mène, là encore, une liste d'équilibre rassemblant des élus issus de la Droite et de la Gauche Républicaines et du Centre dans un esprit de travail en commun. C’est une démarche que nous connaissons bien dans la plupart de nos conseils municipaux.

Je connais bien les élus qui composent la liste conduite par Jean PIRET : ils sont tous engagés pour une ruralité active, souhaitent renforcer sa dynamique, en lien avec des Villes Centre qui jouent leur rôle de moteur de développement, y compris en matière de services publics.

Pour toutes ces raisons, je voterai pour la liste Ensemble ! portée par Jean PIRET, avec Marie-France Couzon, Maire de Clux-Villeneuve, Daniel Christel, Maire de Saint-Désert et numéro 2 de l’Association des Maires Ruraux 71, Francette Gybels, Conseillère Municipale Déléguée à Autun et pour le Grand Autunois Morvan et Jérémy Decerle, Conseiller Municipal de Chevagny-sur-Guye et Député Européen en charge des questions liées à la ruralité et au monde agricole.