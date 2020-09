Le coup de colère d'un président d'une co-propriété à Chalon sur Saône

Il a souhaité adresser son coup de colère aux lecteurs d'info-chalon.com face à la situation.

"Président d'une copropriété je viens d'apprendre 6 jours avant notre assemblée que la jauge maximale était fixée à 30 personnes ,pas une de plus , hors notre ensemble comptent 110 lots donc plus de 100 propriétaires .Nous avions pris le syndic et le conseil syndical la décision de louer une salle assez grande pour contenir tout les participants avec le protocole sanitaire imposé par la mairie ( masques ,gel, distanciation ) pour éviter tout risque par rapport au covid 19 que nous avions accepté . 6 jours pour nous retourner avec 3 options :

1/ on reporte l'assemblée ce qui aurait un coût pour les propriétaires

2/ on choisit ceux qui peuvent participer ce qui n'est pas très démocratique .

3/ on passe outre les consignes et l'on risque une amende( que fait on si l'on est 32 dans une salle qui peut contenir plus de 200 personnes ?) .

Nous sommes tous des adultes responsables et la salle en question pouvait largement contenir notre assemblée mais voila par une décision unilatérale tout est remis en question . A l'heure ou les bénévoles sont de plus en plus rare pour cogérer les résidences ce genre cette façon d'agir est catastrophique . Georges Pompidou avait dit : « Arrêtons d'emmerder les français » et notre Président actuel souhaitait plus de démocratie participative hors les assemblées de copropriétaires sont des lieux d'échanges directs ou les décisions se prennent à l'unanimité et surtout sont réalisées . Si l'on veut dégouter les gens de s'investir pour le bien commun il faut continuer dans ce sens et faudra t il encore s étonner si les français ne croient plus en nos institutions. Nous avons 6 jours pour palier à cette injonction administrative un challenge dont nous nous serions bien passé" .

Mr Patrick Descharrieres