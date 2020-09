SENATORIALES - Christophe Regard et la liste Ecologie et Territoire remercient les électrices et électeurs écologistes

Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. En doublant le score d’EELV par rapport à 2014, l’écologie s’implante durablement dans le territoire.

Cette progression traduit une société en mouvement dans laquelle les élu-es locaux sont bien souvent à l’initiative d’actions innovantes en faveur de la transition écologique.

Ce score plus qu’honorable s’inscrit également dans une dynamique nationale. Après les succès des européennes et des municipales, les écologistes font leur retour au Sénat avec un groupe politique de 12 sénateurs. C’est une excellente nouvelle pour l’écologie. Les écologistes seront désormais en mesure de porter des textes de loi pour que l’exigence écologique soit au cœur des débats et des décisions.

Ce scrutin est une étape avant les élections régionales et départementales, qui devront confirmer cet espoir pour le transformer en victoire.

Christophe Regard, Carole Bonin, Gabriel Siméon, Edwige Bazerole et Jean-François Gueidan