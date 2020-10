Le coup de gueule d'une chalonnaise

COUP DE GUEULE D'UNE CHALONNAISE

"Cela fait plus d’un mois que je recherche un chaton pour ma petite famille ... Je me suis aperçue de nombreuses arnaques notamment sur « Leboncoin » ; des annonces fantômes qui disparaissent en moins d'une heure pour réapparaître aussitôt dans d'autres régions. Sans compter les personnes qui ne prennent pas la peine de répondre à nos sollicitations ... Le pompon a été l'annonce d'une dame, qui avait mis des chatons siamois de deux portées différentes en vente à 99€.

Vu la description dans l'annonce, le prix ne m'a pas du tout choqué. Je contacte la dame dans un premier temps par message, mais aucun retour… Je réussis à la joindre par téléphone à 12h, il s’agit d’une dame d'un certain âge. Elle m’explique qu’il y a deux portées. Les siamois de la première portée sont sauvages, elle me propose donc les petits de trois ou quatre semaines de la seconde, m'expliquant que la maman ne les allaitent pas et que c'est elle qui leurs met un bol de lait. Nous fixons un rendez-vous le lendemain en fin de matinée, à son adresse, je lui confirme par la suite par sms mon heure approximative d'arrivée. Je préviens la maîtresse de mon petit de 5 ans, de son absence et nous prenons la route pour La Tuilière, une commune située dans le 42, à 3 heures de Chalon sur Saône. Arrivés au domicile de cette dame à l'heure prévue, nous nous retrouvons seuls. La dame n'est pas là et ne répond plus au téléphone... Au bout d'une heure d'attente, nous nous adressons à un fermier qui s’avère être son voisin. Il vient faire sa pause déjeuner, je lui explique la situation. L'homme révolté, essaie de joindre la dame ainsi que son conjoint. Tous les portables sont sur messagerie. Pourtant nous sommes au bon endroit, la description faite sur « Leboncoin » colle parfaitement ; des Borders Collies, des canards, des poules, des oies, des oiseaux en cage, des chèvres... les chatons siamois sauvages.... tout était là sauf mamie Jinette...

Je ne vous décris pas la déception de mon fils et la rage qui m'a envahie. Cette dame ne mérite pas tous ces animaux. J’ai remarqué qu’il y avait devant la porte, une grosse gamelle de pain mouillé sûrement pour les chiens et chats... J'avais tout préparé, le trousseau de ce chaton ainsi que l’aménagement à la maison, il aurait été tellement mieux chez moi... Bilan, partis à 8h30 pour rentrer bredouille à 15h30... Une autre expérience également m'a fait rire "jaune" : avant ma mésaventure dans le 42, je décide de faire un tour à la SPA de Chatenoy le Royal. Je visite la chatterie et je ne vois pas de chaton, en revanche trois chats adultes ne me quittent pas. L'un veut jouer avec moi, l'autre demande des câlins et le dernier en liberté, un vrai pot de colle ! Je demande à voir une personne pour avoir des renseignements ; celle-ci m'annonce qu'il n'y a pas de chaton et qu'il faut que je repasse d'ici 2 semaines. Je lui propose d'adopter un des 3 chats qui ne me lâchaient pas. Réponse déconcertante et plus qu’étonnante de sa part : " ce sont toutes des femelles, la noire est notre mascotte on ne la donne pas ! La grise est une mamie et la tigrée il faut qu'elle aille en appart sinon elle va fuguer !" Je ne comprends pas le but de la SPA ; c'est de trouver des familles à leurs pensionnaires ou de laisser crever ces animaux dans des cages ! »

En parallèle de tout ça, j'ai contacté diverses associations dont "L'école du Chat". Premier problème auquel je suis confrontée, il s’agit de l'adresse : Espace Jean Zay à la Zup. Je m'y suis rendue avec mon petit et là, on m'annonce que ce n'est qu'une adresse postale. Je compose donc le numéro que je trouve sur internet, une dame décroche et me donne les coordonnées de 2 personnes à joindre, m'expliquant que les chatons se trouvent en famille d'accueil. J'essaie de joindre ces personnes, mais aucune ne répond. J'envoie un message plus tard dans la soirée… Une dame m'envoie la photo du petit chaton qu'elle héberge et m’explique que la semaine prochaine elle aura d'autres chatons. La seconde personne me rappelle et m'annonce qu'elle héberge une trentaine de chatons mais qu'ils sont tous sauvages, et m'envoie la photo du chaton… de sa collègue de travail. Je lui demande d'autres photos de ce chaton, elle me répond qu'elle n'en a pas d'autre et que le chaton n'est pas dans sa famille d'accueil.

Elle m'annonce que d'ici trois jours elle aura les photos de 2 chatons tigrés qu'une personne âgée nourrit. Les jours se suivent, je les relance et je n'ai pas de retour. Je veux bien comprendre que ces personnes travaillent en plus de faire famille d'accueil, mais merde quoi répondez !!! 11 JOURS QUE J'ATTENDS DES PHOTOS !!!! Heureusement qu'il y a quand même des associations plus sérieuses sur lesquelles ont peut compter.

Sur mon chemin, j'ai croisé une dame merveilleuse, membre d'une association à Lagnieu, Odette, qui m'a rappelé pour avoir de mes nouvelles et m'a proposé des chatons ! Mais entre temps, j'ai trouvé mon bonheur ! Donc merci Odette pour votre bienveillance et votre gentillesse.

Je ne connaissais pas "L'Arche de Roger", je suis tombée au hasard dessus lorsque je faisais mes recherches sur « Leboncoin ». J'ai contacté Catherine, qui m'a de suite envoyé des photos de chatons aussi beaux les uns que les autres ainsi que les personnes à contacter. J'ai appelé Catherine vendredi matin, j'ai eu mes chats le samedi soir ! 2 JOURS SEULEMENT !!!! Merci Catherine pour tout le travail que vous faites, vos familles d'accueil sont top, et surtout un grand merci à Lucie. Elle veille vraiment au bien être de ses pensionnaires et nous suit même après l'adoption si nous avons des questions. Je ne fais pas de la pub, loin de là, mais je constate !! On voit ceux qui luttent réellement pour sortir les animaux de la misère... c'est triste !"

Coup de gueule adressé à notre rédaction