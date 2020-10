Une habitante de Chalon sur Saône reçoit un appel pour signaler une fuite de gaz... mais...

Une fidèle d'info-chalon.com a souhaité lancer un message d'alerte alors que ce genre d'appels semble se multiplier.

"Hier 19 h 22 appel sur ma ligne fixe d'un portable. Une dame à l'accent asiatique me dit qu'elle m'appelle de la part des pompiers!

Une fuite de gaz a été décelée dans immeuble .

Cela me met un coup et je demande de suite s'il y a du danger car je suis au conseil syndical.

La personne très calme me dit que non tout est en ordre.

Je n'ai pas entendu de pompiers et je ne vois rien dans la rue.

Elle me demande ensuite le nom de la personne qui s'occupe de l'immeuble et je pense de suite à notre syndic et me demande son numéro de téléphone.

Que je cherche et là le cerveau ne fonctionne pas bien fuite de gaz a fait une "anesthésie"…

Je lui demande si ce n'est pas une plaisanterie néanmoins, avec un calme olympien réponse négative.

Je lui donne le numéro.

Mais cela me travaille et j'appelle les pompiers qui me disent " on n'appelle jamais on vient" mais on a déjà eu le cas la semaine dernière et me conseille d'appeler la police.

Ce que je fais mais la ligne est en urgence et je n'insiste pas auprès de l'agent : il a déjà assez de travail et je ne suis pas une urgence.

Mon mari pendant ce temps rappelle le numéro car 06 donc pas de risque et là : pas d'abonnés à ce numéro.

C'est clair c'est une arnaque. Qui me dit que maintenant ayant le numéro du syndic ils ne vont pas essayer de rentrer dans l'immeuble sous ce couvert.

Donc j'ai pensé faire cette alerte afin que vous ne tombiez pas dans le piège comme moi, j'ai aussi un peu honte d'avoir dérangé et les pompiers et la Police.

Merci à info chalon de se faire mon messager"