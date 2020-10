Port du masque - L'agacement d'une fidèle d'info-chalon.com

Je me permet de vous envoyer ce mail car étant fidèle lectrice d info chalon

Je suis assez surprise de voir des citoyens et citoyennes ne portant pas le masque dans certaines rue de chalon sur saone notamment sur le boulevard de le république au square chabas etc etc ... vu ce lundi apres midi .

J ai cru lire que le prefet de saone et loire étendrait le port du masque dans toute les rues de chalon sur saone a compter du 17 octobre 2020 et c est loin d etre le cas pour tous les citoyens est ce une fake new !!!!!! Ou pas

Il est vrai que monsieur le maire n a pas fait circuler la nouvelle sur info chalon notamment pourquoi ???,

Etant donnee que ce sont les vacances scolaires il serait bon de savoir a quoi on doit sans tenir exactement !!!!!

Moi je porte le masque souvent notamment au centre ville et c est souvent les jeunes ou les gens âgés qui portent mal ou pas du tout le masque

Restons citoyens et combattons ce virus en maintenant efficacement les gestes barrières pour tous et toutes

Merci

Cordialement

Nicole M .